מסוק צבאי התרסק הבוקר (שישי) סמוך ליישוב מעלה עמוס שבגוש עציון, לאחר שבמהלך ניסיון חילוץ אווירי הכבל שחיבר אותו למסוק המחלץ ניתק באוויר.

המסוק עמד מושבת במשך מספר ימים בשטח פתוח סמוך ליישוב, ובמהלך מבצע החילוץ, שנעשה באמצעות מסוק אחר, התרחש הכשל החריג. המסוק התקול נפל לקרקע במרחק של מטרים ספורים מגדר היישוב.

כוחות צה"ל הגיעו למקום, ובחיל האוויר פתחו בתחקיר לבירור נסיבות האירוע. לא דווח על נפגעים.

מצה"ל נמסר כי מסוק ה'ינשוף' נחת בשטח פתוח בחטיבת עציון ביום שלישי האחרון בעקבות תנאי מזג האוויר.

עוד נמסר כי מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הורה על הקמת ועדת חקירה חילית לתחקור נסיבות התאונה.