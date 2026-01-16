העיתונאי בן כספית התייחס בטורו הבוקר (שישי) בעיתון מעריב למינויו של נ', סגנו החדש של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, ופרסם ביקורת חריפה על הבחירה.

כספית, הידוע כמבקר חריף של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טען כי מדובר במינוי פוליטי בעייתי.

לטענתו, נ' הוא "ביביסט על סטרואידים", כהגדרתו, וכי אינו מתאים לתפקיד. "נ' מתאים לתפקיד סגן ראש השירות כמו שאני מתאים לתפקיד אב הבית במעון ראש הממשלה", כתב.

כספית הוסיף כי נ' "מקורב מאוד למאיר בן שבת ולנתניהו עצמו", וכן התייחס לעובדת היותו "חוזר בתשובה", שלדבריו "מתאים כנראה לתפיסת העולם של זיני עצמו".

כספית הזכיר כי נ' העיד בעבר במסגרת פרשת "קטאר-גייט", וכן קשר אותו לאירוע מלפני כעשור, אז נהרג מאבטח שב"כ בירי דו-צדדי והתחקיר הצביע על נ' כאחראי.

לאורך הטור הוא שידר לחץ לנוכח המינויים בצמרת השירות מאחר וגם ראש השב"כ זיני "חסר ניסיון שב"כי" ולסגנו "אין הנפח והניסיון הנדרשים לתפקיד". לדבריו, "שני אלה מובילים את ארגון הסיכול הממונה על חיינו, ושיהיה לכולנו בהצלחה".

נ' נחשב ל"ערביסט", והחל את שירותו כרכז שטח במרחב הדרום. לאורך השנים שירת במגוון תפקידים מבצעיים וניהוליים, כולל תפקיד ראש חטיבה במרחב, ולאחר פרישתו מהשירות שימש בתפקידים שונים במערכת הביטחון והמערכת הציבורית.