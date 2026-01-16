כבר חודשים ארוכים שמשפחתה של שרה מקרית ארבע חיה במציאות של מאבק יומיומי על החיים. שרה, אם צעירה לשתי ילדות קטנות, מתמודדת עם לוקמיה חריפה, מחלה קשה ואגרסיבית, וכעת ניצבת בנקודת הכרעה גורלית.

אבל לפני המחלה, שרה הייתה קודם כול אור. אישה מלאת שמחת חיים, אופטימיות ואנרגיה מדבקת. כזו שאי אפשר היה לפגוש בלי חיוך. במשך שנים הייתה מגיעה לבתי חולים עם הגיטרה שלה, משמחת חולים, מפזרת תקווה, קלילות ושמחה. מי שהכיר אותה יודע ששרה תמיד הייתה זו שמחזקת אחרים.

עכשיו הזמן להיות שותפים בהצלת חיים

גם היום, בתוך ההתמודדות הקשה, זה לא נעלם. למרות הכאבים, החולשה והמאבק הפיזי הקשה, שרה שומרת על אמונה עמוקה. כשהיא בהכרה, היא בתפילה, מחזקת את הסובבים אותה, וכמעט ואינה מתלוננת.

"אני מאמינה שהקב"ה איתי בכל רגע", אומרת שרה. “גם עכשיו, בתוך הכאב, אני מרגישה עטופה. אני רק רוצה לחזור לחיים ולגדל את הילדות שלי".

אבל לצד כל זה, יש מציאות אחת שאי אפשר להתעלם ממנה. שרה היא אמא. לשרה שתי ילדות קטנות. הגדולה בת פחות משנתיים וחצי, הקטנה בת קצת יותר משנה. שתי פעוטות שזקוקות לאמא שלהן, לנוכחות, לחיבוק, לחיים.

מבחינה רפואית, הכיוון היה ברור. להכין את גופה של שרה להשתלת מח עצם, טיפול שיכול להציל את חייה. לשם כך החלה בסבבים אינטנסיביים של כימותרפיה, שנועדו לנקות את הגוף מהמחלה ולאפשר את תחילת תהליך ההשתלה.

אלא שבסבב האחרון קרה הבלתי נתפס. פחות משבוע לאחר סיום הכימותרפיה, המחלה חזרה במלוא העוצמה. הגוף התמלא שוב בתאים החולים, והמצב הידרדר במהירות.

כיום שרה סובלת מכאבים קשים, נתונה תחת משככי כאבים, ונמצאת בסבל ממשי ובסכנת חיים אמיתית. הרופאה המטפלת הסבירה למשפחה כי בשלב זה הכימותרפיה הרגילה כבר אינה יעילה. המחלה למדה להתמודד עם הטיפול ולהתגבר עליו.

כדי לעצור את המחלה ולאפשר חזרה למסלול של השתלת מח עצם, נדרש כעת טיפול ייחודי ומתקדם בשם AZA-VEN-REVUMENIB. מדובר בתרופה כימותרפית משולבת, הכוללת מספר חומרים פעילים, ומיועדת למצבים שבהם הטיפול הסטנדרטי כבר אינו משפיע.

זהו טיפול קריטי. כזה שיכול לאפשר לשרה להתנקות מהמחלה ולהתקדם לשלב הבא, שלב שעשוי להחזיר לה את הסיכוי לחיים.

אלא שהתרופה הזו אינה כלולה בסל התרופות. עלות כל סבב טיפול עומדת על כ־200 אלף שקלים, ולפי הערכת הרופאה יידרשו בין שניים לחמישה סבבים, בהתאם לתגובת הגוף. מדובר במאות אלפי שקלים, סכום שאין למשפחה אפשרות לגייס לבדה.

המאבק של שרה הוא מרוץ נגד הזמן. מרוץ שבו כל יום קובע, וכל סיוע יכול להיות ההבדל.

משפחתה וחבריה פונים כעת לציבור הרחב בבקשה לעזור, לשתף, ולהיות שותפים להצלת חייה של אם צעירה, כדי שתוכל לשוב ולגדל את בנותיה ולהחזיר לעולם אור שכבר האיר כל כך הרבה אחרים.

כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא.