ראש ישיבת 'תום ודעת' הרב אפי ארנברג, יחד עם הרב יוסי פלאי, הרב שי דאום, הרב ניר מנוסי והנגן אריאל גרונר, ניגנו לקראת העלייה לקברו של בעל התניא בעיירה האדיטש, במסגרת מסע הקודש של תלמידי הרב יצחק גינזבורג.

הנגינה במסע ללא קרדיט

ביישוב שפיר התקיים מעמד סיום מרגש לכרך הראשון של תוכנית "צורבא מרבנן", במעמד רב היישוב, הרב נריה כהן.

הסיום ביישוב שפיר צילום: ללא קרדיט

דרגת "מגן ראשון" הוענקה למתנדב מד"א, סא"ל שי אברמסון, המשמש כחזן הצבאי הראשי. לדבריו, הדרגה הוענקה לו כהפתעה, "שריגשה במיוחד". הוא ציין בהומור כי כעת נותרו לו שתי דרגות נוספות במד"א כדי להגיע לדרגתו הצבאית.

הענקת הדרגה לאברמסון ללא קרדיט

אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר במילואים אלישע יהונתן לובר ז"ל, שנפל לפני כשנתיים ברצועת עזה, נישאה ליהושע גילביץ, עמו התארסה לפני כחודש. אביה היא בתו של ראש ישיבת טפחות, הרב אייל גריינר.

ברכת כהנים בחופה של אביה לובר ללא קרדיט

ישיבת רמת גן השיקה קליפ חדש לשיר "לעורר ליבי" - עיבוד מוזיקלי סוחף למילים מתוך תפילת ליל שבת, המתלווה לקידוש. הביצוע מבוסס על לחנו של הרב קאליש מחסידות בעלז. בישיבה מספרים כי מדובר בניגון שהפך לפסקול קבוע בבית המדרש בשנה וחצי האחרונות, והקליפ הופק מתוך רצון "להוציא אותו לכל בית בישראל".

בטקס שנערך בקריה בתל אביב, העניק שר הביטחון ישראל כ"ץ תעודות הוקרה ליחידות הרבנות הצבאית, על פועלן המרכזי בזיהוי חללים במהלך המלחמה - גם במקרים מהמורכבים והקשים ביותר. לאחר הטקס, שיגר הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים, איגרת לחיילי החיל, בה הדגיש כי ההוקרה אינה ליחידים אלא לרוחו של החיל כולו.

תעודות הוקרה ליחידות הרבנות צילום: הרבנות הצבאית

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד "שומר ישראל", נאם בוועידת הג'רוזלם פוסט וריתק את באי הכנס ממיאמי בדבריו. בנאומו תיאר את מסלול חייו - מבחור ישיבה ועד למינויו למג"ד החרדי הראשון בצה"ל.

יוסי לוי בנאום צילום: מארק סלם

בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל נערך השבוע הכנס השנתי והמסורתי של מיזם "יגדיל תורה ויאדיר", במסגרתו מוקירה רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא תלמידים המתמידים בלימוד גמרא מעבר לתכנית הלימודים.

בין המשתתפים בכנס: יו"ר המרכז, הרב יהושע ויצמן; מנכ"ל הרשת אלחנן גלט; רב היישוב הר ברכה ומחבר ספרי "פניני הלכה", הרב אליעזר מלמד; ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא; וראש ישיבת גבעת שמואל, הרב שרגא פרוכטר. כולם ברכו את התלמידים על פועלם והדגישו את חשיבות ההתמדה בתורה בבניית האישיות והחברה.

20 שנה למיזם "יגדיל תורה ויאדיר" צילום: דוברות

השרה אורית סטרוק ביקרה אצל הרב יעקב אריאל, יחד עם המשנה לראש העיר רמת גן, זוהר ישרים.

בביקור אצל הרב צילום: ללא קרדיט

במשרדי הרבנות הראשית בירושלים נפגשה יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר, עם הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר. השניים שוחחו על פעילות שדולת הפריון וההולדה בכנסת, אשר עומדת בראשה.

ח"כ וולדיגר בפגישה צילום: ללא קרדיט

העיתונאי והפרשן הפוליטי מתי טוכפלד מצטרף לערוץ 14 וימונה לראש הדסק הפוליטי. טוכפלד, חסיד חב"ד, שימש בעבר בתפקידים בכירים במספר כלי תקשורת. הוא צפוי להמשיך לכתוב גם ב'מעריב'.

הדר מילר מארחת את מתי טוכפלד צילום: ערוץ 7

יריד השליחות ה-10 של המרכז לשליחות ציונית לתפוצות - גוף הפועל מטעם תנועת המזרחי העולמית - נערך בירושלים, בהשתתפות מאות מועמדים למשימות שליחות ברחבי העולם. באירוע השתתף גם הרב הלל ון-לואן, העומד בראש המרכז.

מאות בכנס השליחות של הציונות הדתית צילום: דוד שטיין

בשכונת רמת אשכול בלוד התקיים ערב זיכרון מרגש לזכרו של אלקנה נוילנדר הי"ד, בוגר כפר הסטודנטים בשכונה, שנפל במלחמה בעזה. במהלך הערב התקיימה התרמת דם לזכרו - יוזמה שנולדה מהיותו מתנדב מד"א - וכן ערב שירה בציבור בסימן "שרים בגינה" בליווי זיכרונות מאלקנה.