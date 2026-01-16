יריד השליחות ה-10 מטעם המרכז לשליחות ציונית לתפוצות, מיסודה של תנועת המזרחי העולמי בשיתוף קק"ל, נערך בירושלים בהשתתפות מאות מועמדים למשימות שליחות ברחבי העולם.

היריד התקיים בשיתוף פעולה של חפציבה, משרד החינוך, בני עקיבא העולמי, ההסתדרות הציונית העולמית, מכון שטראוס עמיאל, תורה מציון, בת עמי, המזרחי, האגודה להתנדבות ובנ"ע צפון אמריקה.

הרב הלל ון-לואן, ראש המרכז לשליחות אמר: "פגשנו הערב מועמדים איכותיים וחדורי שליחות. הדרך הנכונה ביותר לחזק את הקשר עם יהודי התפוצות היא להגיע לשטח, ואנו דואגים להוציא שליחים שעוברים יחד עם הקהילות תהליכים המחזקים את הזהות היהודית, דבר שמוביל בסופו של דבר גם לחיזוק העלייה. שמחים להוביל את היריד הזה כבר שנה עשירית ולעזור למועמדים למצוא את השליחות המדויקת עבורם. אני בטוח שמכאן יצאו השגרירים הטובים ביותר של מדינת ישראל והיהדות לעולם".

גאל גרינוולד, סגן יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית וראש המחלקה לחינוך אמר: "הציבור הדתי לאומי תמיד ידע להיות בחזית העשייה הלאומית: בהתיישבות, בצבא, בחינוך ואפילו בתקשורת אבל יש דגל אחד שעוד לא האמנו מספיק - יהדות התפוצות".

"מאז השבעה באוקטובר ועד היום השליחים שלנו שבו מהשליחות בכל העולם ישר אל קו החזית, וחזרה אל חיי השליחות בבתי הספר", הוסיף גרינוולד, "למסר הזה אין תחליף. זה לא עוד מורה לעברית בבית הספר. זו משפחה ישראלית שמהווה אי ישראלי קטן בתוך הקהילה. בתקופת המלחמה מטבע הדברים היה לנו קשה יותר לגייס שליחים למשימה הזו אבל עכשיו אנו מזהים את ההתעוררות בשטח של משפחות צעירות שמחפשות להמשיך את העשייה המשמעותית לתוך החיים שלהם".