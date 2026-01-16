עימות בהפגנת השמאל הקיצוני דוברות

מאות פעילי שמאל קיצוני הגיעו היום (שישי) להפגנה סמוך ליישוב ייט"ב שבבקעת הירדן, במחאה על מה שלטענתם היא עזיבת תושבים פלסטינים את האזור בעקבות מקרי אלימות.

בין המשתתפים בהפגנה נכחו חבר הכנסת עופר כסיף (חד"ש) ומנכ"ל ארגון "שלום עכשיו". מארגני ההפגנה הזמינו עשרות עיתונאים זרים לסיקור האירוע.

במהלך ההפגנה הגיע למקום חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית), שהתעמת עם פעילים וניסה להפריך את הטענות. לדבריו, "לא היו מקרי אלימות מצד יהודים, אלא תופעה של השתלטות בלתי חוקית של פלסטינים על קרקעות. עזיבתם מהאזור נובעת מניתוק יזום של חברת מקורות, לאחר שאלו חיברו את המתחם באופן לא חוקי למערכת המים".

המפגינים ניסו למנוע ממנו לדבר, אך סוכות המשיך בדבריו ואמר, "הגעתי לכאן כדי לנפץ את עלילת הדם, כדי לומר את האמת הברורה - לא היו כאן אף מקרי אלימות. האנרכיסטים מהשמאל הגיעו לתמוך בצד של האנשים האלימים... הסיבה היחידה שהם עוזבים היא כי חברת מקורות ניתקה להם את המים לאחר שהתחברו בצורה לא חוקית. אנחנו לא ניתן לכם להפיץ את השקרים ברחבי העולם".