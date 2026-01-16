האתר האמריקני אקסיוס דיווח היום (שישי) כי ראש המוסד דדי ברנע הגיע לארצות הברית וצפוי לפגוש את שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף.

ברשת CNN דווח הלילה כי בישראל גובר החשש מעימות אפשרי נוסף מול איראן, בשל מצב המערכות להגנה מפני טילים, שנעשה בהן שימוש נרחב במלחמה בחודש יוני 2025.

מוקדם יותר הלילה דיווח עיתון ה"ניו יורק טיימס" כי הצבא האמריקני מעביר את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" מים סין הדרומי לעבר המזרח התיכון, בצל המתיחות הגוברת מול איראן. נושאת המטוסים צפויה על פי הדיווחים להיות חלק מצוות קרב גדול יותר שיכלול כלי טיס וכלי שיט שונים, ובהמשך צפוי להגיע מערך מטוסי קרב לאזור, שחלקו אף מאירופה. בסוכנות רויטרס דווח הבוקר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הציע לנתניהו את תיווכו בעניין איראן.

בתוך כך, באיראן סופרים כבר 180 שעות של עלטה תקשורתית במדינה, מאז שהמשטר ניתק את גישת תושבי הרפובליקה האסלאמית לאינטרנט ב-8 בינואר - כך לפי נתונים של ארגון NetBlocks, המנטר אחר תעבורת רשת.

בניו יורק טיימס דווח אמש מפי גורם אמריקני כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לדחות את התקיפה באיראן. דוברת הבית הלבן נשאלה אודות הדיווח ואישרה כי השניים שוחחו, אך סירבה להרחיב על הנאמר בה. לדבריו של הגורם האמריקני, הבקשה של נתניהו הגיעה טרם נאומו של טראמפ אמש, בו אמר כי יידעו אותו ש"ההרג באיראן הפסיק, ושלא יהיו הוצאות נוספות להורג".