ראש המודיעין המצרי, האלוף חסן רשאד, נפגש ביום שישי בקהיר עם יו"ר הוועדה הפלסטינית לניהול ענייני רצועת עזה, עלי שעת’, ועם חברי הוועדה.

במהלך הפגישה הבהיר רשאד כי מצרים תפעל להצלחת פעילותה של הוועדה, ותסייע לה בביצוע משימותיה בהתאם ליעדים שנקבעו בהסדר הבינלאומי לשיקום הרצועה.

שעת’ הביע בשם הוועדה הערכה למאמציה של מצרים ונשיאה עבד אל־פתאח א־סיסי, והדגיש את עמדת קהיר נגד הגליית תושבי עזה ואת מחויבותה לשמירה על העניין הפלסטיני. לדבריו, "בראש סדר העדיפויות של הוועדה עומדים שיפור המצב ההומניטרי ברצועה ופתיחת כל מעברי הגבול, כדי לאפשר את זרימת הכמות המרבית של סחורות, סיוע הומניטרי וחומרי סעד לתושבים".

ארגון חמאס, שנערך להעברת הסמכויות האזרחיות בעזה לידי גוף טכנוקרטי פלסטיני, הדגיש כי תמיכתו בוועדה מותנית במימוש התחייבויותיה של ישראל במסגרת השלב הראשון של הסכם הפסקת האש. הדרישות כוללות, בין היתר, פתיחה מלאה של מעבר רפיח לשני הכיוונים, וכן הכנסת קראוונים וציוד הנדסי כבד לפינוי הריסות.

במסגרת המגעים עם המתווכים, התייחס גורם בכיר בחמאס גם לסוגיית החזרת גופתו של רס"ל רן גוילי. לדבריו, "הגופה נמצאת בתוך מנהרה שאליה הוזרמו כמויות גדולות של בטון על ידי צה"ל, ולכן יש צורך בציוד הנדסי כבד כדי לנסות להגיע אליה".