המונים ליוו למנוחות ביום שישי את הבחור משה לודמיר ז"ל, תלמיד ישיבת באיאן במודיעין עילית, שטבע ונסחף בנחל מודיעים בשבוע שעבר.

האב, הרב צבי הערש לודמיר נפרד מבנו בהספד מצמרר. "ביום שני כבר הייתי בגעגועים אליך כי מזה חודש לא ראיתי אותך".

בדבריו שיתף כי הם מתכוננים לחתונת בתם ובשיחה עם בנו הוא תיאר את ההכנות. "אנחנו מתכוננים לחתונה בעזרת ה' עוד כמה ימים, והמילים האחרונות בטלפון שדיברתי איתך היו: מוישי עוד מעט נרקוד בחתונה, ויהיה שמח, ואתה תעזור לי להתארגן. זה היו המילים האחרונות".

הוא הוסיף בקול חנוק: "משום מה הפעם אצלך התארגנו מוקדם. כבר יש לך בארון מוכן כובע חדש, נעליים וקאפטה. קנינו מוקדם בחנוכה שלא יפריע לך לסדרים של הישיבה. זה מחכה לך. למה ריבונו של עולם עשה? אין שאלות - ככה צריך להיות".

האב ביקש מבנו הנפטר: "תתפלל שהשמחה תהיה שמחה שלמה, שכל מי שמחכה במשפחה לשמחות יזכה לשמחות. תפתח את השערים - אתה נמצא קרוב. תבקש על כולם, תבקש על הרבי שליט"א שיהיה לו כוח. הוא תמיד דאג לך, היית מקושר אליו, עשית נסיעות, כל טיש נסעת".

בסיום ההספד, האב ביקש מחילה מבנו: "נבקש ממך מחילה בשמי ובשם כל המשפחה - לא מספיק הערכנו אותך. הערכנו, אבל לא מספיק. השתדלנו בשבילך, נשתדל לזכרך".