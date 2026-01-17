שרון קוצר, מייסד חברת צמחי המרפא "ברא" ואחד ההרבליסטים הבולטים בישראל, הלך לעולמו היום (שבת) בגיל 60.

קוצר התמוטט במהלך רכיבת אופניים באזור מגידו. הוא פונה במצב קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה - אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

קוצר נולד בקיבוץ עין השופט והתגורר ביקנעם. הוא נחשב לאחד המומחים המובילים בארץ בתחום רפואת הצמחים. הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

יחד עם רעייתו ריאן הקים קליניקה קטנה בקיבוץ, שהפכה עם השנים לחברת "ברא צמחים" - מהחברות הבולטות בישראל בתחום הרפואה הטבעית והטיפול בצמחי מרפא.

מברא צמחים נמסר: "שרון קוצר הקים יחד עם אשתו ריאן את חברת ברא צמחים לפני מעל 28 שנים. שרון היה אדם פורץ דרך, בעל חזון, שהקדיש את חייו לעשייה, לטיפול וריפוי ולהפצת ידע בתחום רפואת הצמחים. מורשתו, דרכו וערכיו ימשיכו ללוות את ברא צמחים ואת כל מי שזכה לעבוד לצדו ולהכירו".