את רצף הניצחונות שלה בליגת העל בכדורסל, החלה מכבי ת"א עם ניצחון בית על הפועל חולון בתוצאה 75:102, כשמעל כולם היה זה לוני ווקר שסיים את המשחק ההוא עם 31 נקודות.

הערב (מוצאי שבת) קיוותה חולון לנצל את חסרונו של ווקר בכדי לנקום בצהובים מת"א, וכמעט שהצליחו לעשות זאת כשחזרו מפיגור דו-ספרתי.

מכבי, שחזרה למסלול הניצחונות במפעל היורוליג היוקרתי לפני פחות מ-48 שעות, עם ניצחון דרמטי על ז'לגיריס קובנה הליטאית בתוצאה 97:100, עשתה זאת גם הערב כשהצליחה לשמור על ההובלה ולנצח בתום דרמה גדולה את החולונים עם 88:83.

מי ששוב תפס את המושכות בהיעדרו של ווקר כקלעי המוביל והמצטיין של מכבי הוא ג'ימי קלארק שסיים את המשחק עם 17 נקודות ו-8 אסיסטים בדרך לניצחון ליגה שמיני ברציפות.