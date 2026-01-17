סמי בר לב, ראש המועצה המקומית קצרין לשעבר וממקימי ההתיישבות בגולן, הלך לעולמו בגיל 84.

המועצה המקומית קצרין הודיעה בצער על פטירתו וכינתה אותו "אבי קצרין וראש המועצה המיתולוגי".

בר לב נולד בעיראק ועלה לישראל בילדותו. לאחר שהתגורר בקוניטרה עד למסירתה לסוריה לאחר מלחמת יום הכיפורים, היה ממקימי היישוב קצרין.

מאז הקמתו בשנת 1979 התגורר במקום, ובשנת 1980 מונה לראש המועצה - תפקיד בו כיהן במשך 32 שנים רצופות, עד שנת 2012.

מהמועצה המקומית נמסר: "סמי בר לב נחשב עד עצם היום הזה לדוגמה ומופת במנהיגות ובציונות".

עוד נכתב: "סמי, איש מופת ועתיר זכויות, כונה בפי כל 'בונה קצרין' בשל תפקידו ההיסטורי בעיצוב ההתיישבות בחבל הארץ הזה".

בהספד שפרסמה המועצה תואר מסע חייו של בר לב כ"מהפכני וציוני". לדבריהם, "הקמת קצרין ושגשוגה היו מפעל חייו - פרויקט פורץ דרך ששינה את פני האזור".

בנוסף לתפקידו כראש מועצה, כיהן בר לב גם כיו"ר הרשות לפיתוח הגליל. בדברי המועצה נכתב עוד: "חזונו ומורשתו של סמי בר לב יישארו חרוטים בליבה של קצרין והגולן לעד".

המועצה שלחה תנחומים לרעייתו רמונה, לבניו גור וגלעד ולכל משפחת בר לב.