פורעים ערבים תקפו סמוך לקדומים עשרות פורעים ערבים הגיעו בערב שבת לגבעת שירת ציון, צפונית לקדומים, ותקפו באלות ואבנים את תושבי המקום. במהלך התקיפה נפצע תושב בידו ופונה במהלך השבת לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, בחשד לשבר. רכבו של תושב נוסף נהרס כליל.

הצעד של בית הדין נגד פרסום תמונות החיילים הפורעים הגיעו, על פי הדיווחים, מהכפרים קדום ובית ליד, חלקם ברכבים ללא לוחיות זיהוי. לתקיפה קדמה תפילת יום שישי הנערכת באופן קבוע בסמוך לגבעה, שלדברי התושבים, מסתיימת מדי שבוע באירועי אלימות. מהתושבים נמסר כי האירוע אינו חריג, וכי מדובר בהסלמה מתמשכת בנקודה. לטענתם, לאחרונה הוקמה קבוצת מאבק מאורגנת בכפרים הסמוכים, המתמקדת בהתנגדות לנוכחות היהודית במקום. לדבריהם, הקבוצה זוכה למימון חיצוני, הכולל רכבי שטח, מכשירי קשר, ומשכורות לפעיליה. בצה"ל מנסים למנוע את ההתקרבות לנקודה מבעוד מועד, אך ביום שישי האחרון הפורעים הפתיעו והגיעו במסה גדולה.

