האפקט לא עבד. שני ניצחונות בית בלבד יש לבני סכנין על מכבי נתניה, שני הניצחונות לא היו מעולם באצטדיון הביתי בדוחא שבעיר.

הערב (מוצאי שבת) עשתה סכנין היסטוריה כשהפכה פיגור לניצחון על מכבי נתניה המתדרדרת עם מהפך בתוצאה 1:2.

נתניה שהשיגה שתי נקודות בלבד מ-15 האחרונות, היה בעין הסערה השבוע כאשר החלה אותו עם פיטוריו של מאמנה יוסי אבוקסיס בשל הרצון למשחק התקפי וכעבור יומיים נכנעה הנהלת המועדון ללחץ האוהדים ומינתה את רוני לוי ההגנתי לא פחות.

גם מינויו של לוי הוותיק לקדנציה שניה במועדון מהשרון, לא עזר לנתניה, כשבניגוד לבכורה שלו כמאמן נתניה על הקווים בפעם הקודמת בה עמד, כשניצח את סכנין באצטדיון דוחא ב-2015, הערב זה היה הפוך לגמרי.

נתניה עלתה ליתרון רגע לפני הירידה להפסקת המחצית אך בשניה כשלה בהגנה וסכנין השוותה משער בדקה ה-49 וקבעה מהפך בדקה ה-84.

זה נגמר עם 1:2 לטובת סכנין שלא רק מנחילה לנתניה הפסד בבכורה המחודשת של מאמנם, אלא גם עוקפת אותם בטבלת ליגת העל בכדורגל ומרחיקה אותם מהחלום על העפלה לפלייאוף העליון.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-19 בליגת העל שבכדורגל, נפרדו האחרונה בטבלה בני ריינה ומ.ס אשדוד הנמצאת בצרות, בתיקו 0:0 חלש ומשעמם.