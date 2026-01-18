אירופה בישראל. פחות משבוע עבר מאז הפסידה הפועל ירושלים את משחק הקלאסיקו מול מכבי ת"א. מאז הספיקה ירושלים להביס את אריס סלוניקי במסגרת היורוקאפ עם ניצחונה ה-11 ברציפות במפעל היוקרתי והערב (מוצאי שבת) חזרה גם למסלול הניצחונות בליגה כשהביסה את עירוני קריית אתא בתוצאה 68:96.

למעשה, הפועל ירושלים קלעה הערב בדיוק את אותן כמות הנקודות שקלעה בניצחונה האחרון באירופה, וכל זאת בערב קליעה רע מחוץ לקשת השלוש כשקלעו רק 6 שלשות מתוך 26 ניסיונות.

למעשה, ירושלים פתחה את המשחק רע וירדה לאחר רבע ראשון בפיגור, אך בהמשך הצליחה להפוך ורבע שלישי מוחץ בתוצאה 19:30 הספיקה בכדי לפתוח פער ממנו האורחים מקריית אתא כבר לא חזרו.

ירושלים המשיכה לקבל נקודות רבות משחקני הקו האחורי שלה בדמותם של קרינגטון ו-ווינסטון, כאשר דווקא הארפר כמעט ולא הורגש. אך 57 ריבאונדים לעומת 36 של יריבתם מהצפון, הספיקו לקלוע את הנקודות החשובות בדרך לניצחון גדול.

כעת תתרכז הפועל בניסיון להשיג את ניצחונה ה-12 ברציפות באירופה, כשתארח את בחצ'שהיר הטורקית באולם הנייטרלי בבלגרד, בשל זהותה של הקבוצה הטורקית. ניצחון על הטורקים יבטיח לירושלים את המקום הראשון בבית ואת יתרון הבייתיות לכל אורך שלבי ההכרעה במפעל היורוקאפ היוקרתי.