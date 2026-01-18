המשטרה בודקת חשד שבן זוגה של הזמרת נסרין קדרי תקף הלילה (בין שבת לראשון) את שורד שבי רום ברסלבסקי.

שורד השבי התלונן לפנות בוקר שהותקף על-ידו בכניסה למועדון בשדרות רוטשילד במרכז תל אביב.

ברסלבסקי טען כי הוא עמד בכניסה למועדון שבו נערכה מסיבה לזמרת המפורסמת וסורב בכניסה וכשניסה להבין למה לא נכנס הותקף על-ידי בן הזוג שכרגע המשטרה מנסה לאתר לחקירה בחשד לתקיפה.

הכתבת לי עייש מ-i24news דיווחה כי שורד השבי מסר גרסה מפורטת לאירועים. לדבריו, בשלב מסוים חברו ניסה פעם נוספת להכניס אותם, ואז פגש את הזמרת, שלטענתו אמרה לו שהוא יכול להיכנס. "עלינו יחד למועדון, אבל כשהגענו היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאוד", אמר.

לטענתו, בהמשך יצאו שני גברים מהמועדון, ואחד מהם -בן זוגה של הזמרת- התעמת איתו ועם חברו. לדבריו, בן הזוג צעק לעברו: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה", ובהמשך תקף את חברו. שורד השבי טוען כי ניסה להרחיק את ידו - ואז הוכה בפניו: "ניסיתי להעיף לו את היד - ואז הוא נתן לי אגרוף לפנים".

במשטרה מדגישים כי מדובר בחשד בלבד, וכי כל המעורבים טרם מסרו גרסה מלאה. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר באירוע חריג והמשטרה בוחנת את כלל ההיבטים והעדויות הקשורים למקרה.