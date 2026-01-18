שלג ירד הבוקר (ראשון) במפלס העליון של החרמון והטמפרטורות הגיעו לאפס מעלות. גובה השלג במפלס העליון עומד על 60 סנטימטרים ובמפלס התחתון על כ-30 סנטימטרים.

גשם לפרקים, מלווה בסופות רעמים יחידות, צפוי לרדת היום בצפון הארץ ובמרכזה. במישור החוף המרכזי והדרומי קיים צפי להצפות מקומיות, ובנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים צפי לשיטפונות.

משעות אחר הצהריים הגשם יתפשט לצפון הנגב, תחול ירידה בטמפרטורות, ובחרמון צפוי לרדת שלג . בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.

על פי התחזית, מחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום שלישי הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרים.