ירדן ביבס, ששרד את השבי בעזה, פרסם הבוקר (ראשון) פוסט אישי באינסטגרם לציון יום הולדתו של בנו הקטן כפיר, שנרצח בשבי חמאס יחד עם אימו שירי, ואחיו אריאל.

"‏כפיר אהוב שלי, לא הספקת לחגוג השנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3? אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר", כתב ביבס בפוסט. "אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי. אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן".

עוד הוסיף, "אני בטוח שאמא עושה לך את היום הולדת הכי טוב ושמח שאפשר, בדיוק כמו שהיא יודעת".

משפחת ביבס הפכה לסמל של כאב לאומי בעקבות האכזריות הרבה שבה פעלו מחבלי חמאס. הפוסט של ירדן זכה לתגובות רבות ולחיבוק רחב ברשתות החברתיות.