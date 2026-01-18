תיעוד מסיכול פעילים והשמדת תשתיות של חיזבאללה דובר צה״ל

כוחות היחידה הרב-ממדית של צה"ל, בפיקוד אוגדה 91, סיימו את משימתם בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. במהלך החודשיים האחרונים פעלו הכוחות נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול הצפוני.

לפי הודעת דובר צה"ל, פעילות היחידה כללה איסוף מודיעין, איתור תשתיות אויב, הכוונת אש מדויקת וסיוע לכוחות היבשה והאוויר בהשמדת מטרות טרור.

עוד נמסר כי במסגרת המשימה סוכלו פעילים של חיזבאללה והושמדו תשתיות משמעותיות של הארגון. המהלך נועד למנוע את התבססות חיזבאללה בדרום לבנון ולהגביל את חופש הפעולה שלו סמוך לגבול ישראל.