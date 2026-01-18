יושבי ראש כל סיעות האופוזיציה הבוקר (ראשון) כי הם לא יקחו חלק בדיוני ועדת החוקה על הקמת ועדת החקירה הפוליטית למחדל 7 באוקטובר.

בהודעה המשותפת שפרסמו יו"ר הסיעות, כונתה הועדה העתידה לקום "ועדת הטיוח", ונכתב כי מדובר ב"ניסיון ציני להקים ועדה פוליטית שמטרתה אחת: בריחה והסרת אחריות ממשלת השבעה באוקטובר ומכישלונו האישי של נתניהו עצמו".

לפי הצעת חוק "ועדת חקירה ממלכתית-לאומית" של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, הוועדה שתוקם במקום ועדת חקירה ממלכתית תמונה על ידי הקואלציה והאופוזיציה. תחילה צפוי להיות ניסיון למנות את חבריה ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא יהיו הסכמות - הקואליציה תבחר שלושה נציגים והאופוזיציה שלושה.

אם האופוזיציה תסרב ליטול חלק במהלך, כפי שמסתמן, יו"ר הכנסת אוחנה הוא שימנה את הנציגים, ואזי כל חברי הוועדה ימונו למעשה ע"י הקואליציה.

כחלק מההחלטה, יקים ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדת שרים מיוחדת. בנוסף, נתניהו יהיה זה שיעמוד בראש צוות השרים שיקבע את מנדט ועדת החקירה.