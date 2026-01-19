אולפנת ראשית מציגה תפיסה חינוכית ברורה, המבוססת על בניית קומה רוחנית יציבה לצד מצוינות לימודית.

מדובר במקבץ איכותי של בנות מכל רחבי הארץ, שמרכז חייהן הוא תורת ישראל ועשיית רצון ה' בפשטות ובשמחה. השיח החברתי באולפנה מתאפיין בטוהר, בכבוד הדדי ובערכים משותפים, והאווירה הכללית מושפעת מהמרחב הירושלמי המרומם שבו היא פועלת.

אחד המאפיינים הבולטים של האולפנה הוא הבחירה המודעת של הבנות באקלים שמור. במסגרת זו אין שימוש בסמארטפונים כלל, כחלק מתפיסה חינוכית המבקשת לאפשר ריכוז, עומק ובניית קשרים אנושיים משמעותיים. הבנות חיות וגדלות כחבורה מלוכדת, תוך הפחתת הסחות דעת והתמקדות בלימוד, בעבודת המידות ובחיי חברה ערכיים.

הצניעות באולפנה נשמרת ברמה מהודרת, עם הקפדה על לבוש הכולל חצאית ארוכה או כמעט ארוכה לגמרי, מתוך בחירה פנימית ושמחה. האווירה הלימודית רצינית ומקדמת אחריות אישית, אך אינה יוצרת לחץ מיותר. לצד זאת, מתקיים קשר קרוב וחם בין הבנות לבין עצמן ובינן לבין הצוות החינוכי המסור.

מתכונת של חצי פנימייה מאפשרת חיבור בריא לבית, לצד השתייכות עמוקה למסגרת הכללית. האולפנה פועלת בהכוונת רבנים מובילים, ובהם הרבנית עידית איצקוביץ'.

מעבר לשגרת הלימודים, שעות הצהריים והערב כוללות פעילות חינוכית מגוונת: ערב מדרשה, התנדבויות, שיחות, חוגים, התוועדויות, מפגשי "בית חם" בבתי אנשי הצוות, מדרשת קיץ ותכניות נוספות. לימודי הקודש מתקיימים בהיקף ובעומק משמעותיים, מתוך מבט אמוני על תהליכי הגאולה בדורנו. במקביל, הבנות ניגשות לבגרות עיונית מוגברת על פי התכנית החרדית של משרד החינוך, המאפשרת תכנים מסוננים והמשך קבלה לכל מוסד אקדמי.

קולות מהשטח משקפים את תחושת השייכות והצמיחה: "הבת שלנו זכתה לגדול במקום הטהור הזה, ואנחנו מאושרים בכל מה שקיבלה כאן, ערכיות עטופה בהמון אהבה ואכפתיות". הורים לבוגרת מחזור ד'. "חיפשתי סביבה של תורה במובן הטהור והאמיתי, מקום שבו אוכל לבנות את עצמי באמת, ומצאתי כאן בית חם ואוהב", אומרת שביעיסטית ממחזור ז'.

בוגרת מחזור ד' כותבת: "המקום הזה בנה אותי, התפתחתי פה וקיבלתי חברות לחיים ואנשי צוות שמלווים אותי עד היום. נהניתי כ"כ מהכל...". שמיניסטית ממחזור ה' מוסיפה: "האולפנה היא חלק משמעותי מהחיים שלי, וכל אחת מרגישה שיש לה פה מקום לבטא את עצמה ויכולותיה, עם המון שימת לב ופרגון". בוגרת ממחזור ג' מסכמת: "כשחיפשתי אולפנה היו לי הרבה חלומות, וברוך ה'! התגשם לי הרבה יותר מכל מה שציפיתי!".

אולפנת ראשית מציגה עצמה כהרבה מעבר למוסד לימודי - חבורה מגובשת של בנות שמאושרות בכך שמרכז חייהן הוא הקודש, מתוך פשטות ושמחה אמיתית. ההרשמה ליום הפתוח פתוחה, והאולפנה מזמינה הורים ובנות להכיר מקרוב מקום שהוא גם בית וגם דרך.

כתובת: רחוב קצלנבוגן 43, ירושלים

טלפון: 02-5004428

