בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס IAC בפלורידה מספר הקומיקאי גיא הוכמן על היחס אותו הוא מקבל בארה"ב וברשתות החברתיות, ועל התפנית הזהותית שעבר בעקבות המלחמה.

הוכמן מתקשה להתעלם מסמלי הסטטוס המאפיינים כנס כשזה אליו מגיעים תומכי ישראל בעלי הון המבקשים לתרום מכספם לישראל, ועל אף כל אותה תרבות של סמלי סטטוס הם עודם מחוברים לישראל ולעם בישראל מתוך תחושת חיבור גדול למדינת ישראל והתמודדויותיה.

תקופת המלחמה, מספר הוכמן, הביאה ישראלים ויהודים רבים ברחבי העולם להביע הזדהות בדרכים שונות ומגוונות, ובין לבין מתגנבת, הוא סבור, גם תחושת מצפון על החיים הנוחים מעבר לים כאשר ישראל מתמודדת עם איום קיומי, ובמציאות שכזו גם הקומדיה הישראלית מהווה עבורם חיבור וגשר למדינה, למשפחה ולעם שהותירו מאחור.

"צחוק יותר מבוקש דווקא בתקופות קשות", הוא אומר הוכמן הסבור כי רבים מחפשים את נקודת ההימלטות, האסקפיזם, שמאפשרת הקומדיה.

על היחס אותו הוא מקבל ברשתות החברתיות מבקש הוכמן להבדיל בין הטוויטר המנקז אליו עיתונאים ובעלי עמדות ברורות, שם כל הבעת עמדה זוכה למתקפת נגד, לעיתים קשה, לבין שאר הרשתות החברתיות אליהן נכנס רוב העם כאשר הוא מבקש חיים שקטים ללא סערות מיוחדות עם כמה סרטונים להתאווררות ולא מעבר לכך, ובין לבין גם לצחוק "ואם יש משהו אקטואלי אז זה סבבה, אבל זה לא החיים שלהם". במציאות הזו מתברר ש"אנחנו לא מפולגים כמו שאנחנו חושבים שאנחנו", אומר הוכמן.

כמי שהפיק לא מעט סרטונים בהם התנצח עם שונאי ישראל ברחבי העולם, ואף שילם על כך במעצר בדובאי, מבהיר הוכמן כי הוא אינו חש שיש מקום לצעדים אחורה. הוא דווקא ממשיך לחפש את ההזדמנות להעביר מסרים נוקבים דרך ההומור שבו הוא מצליח להשתיק מתנגדים ושונאים לישראל, גם אם יש בכך סכנה אישית עבורו. "להוציא אותם צבועים ולצחוק על זה, זה הבינגו".

עוד מתייחס הוכמן לסערה שעוררה התמונה שלו עם תפילין. "מתמקדים ברעש, אבל קיבלתי המון אהבה", הוא מדגיש ומספר על השתלשלות האירוע שהחל בשיחה במסגרת 'התעוררות' על תהליך חיזוק הזהות היהודית שעובר על רבים מאוד בעם ישראל במהלך תקופת המלחמה. הוא עצמו חש את ההתחזקות הזו, גם אם הוא אינו מקפיד על הלכות כשרות וכיוצא באלה. במסגרת התחזקות זו רעייתו רכשה עבורו תפילין וכשהצטלם עם התפילין זכה לתגובות המבקשות לראות בצילום רידוד של המסורת והיהדות. בעיניו מדובר במצעד הגאווה היהודי, וכמי שחי במדינה חופשית הוא יכול להביע את עמדתו וגם לספוג ביקורות.

"הזהות היהודית שלי סביב העם שלי, סביב ההתרגשות כשאני נוסע ביהודה ושומרון, אני הרבה יותר מחובר לזה. ניסו לרצוח אותנו אך ורק כי אנחנו יהודים. בקולי קולות להגיד אני יהודי ואני פה".