חבר הכנסת והשר לשעבר חילי טרופר (כחול לבן) התראיין הבוקר (ראשון) לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכניתם ברדיו 103FM. במהלך השיחה התייחס טרופר לבחירות הקרבות, שאלת אחריותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירועי השבעה באוקטובר ולסוגיית חוק הגיוס.

טרופר הסביר כי מבחינתו "המטרה היא להקים ממשלה ציונית רחבה ללא נתניהו", אך ציין שאם לא תיוותר ברירה, יעדיף את האפשרות של ממשלה רחבה עם נתניהו על פני ממשלה קיצונית: "כל מה שאמרנו הוא שאם יישארו שתי אפשרויות בלבד - ממשלה קיצונית עם נתניהו או ציונית רחבה איתו - אנחנו נבחר באופציה השנייה. נדמה לי שרבים מהישראלים יעדיפו את זה".

בהתייחס לאחריות נתניהו למחדל השביעי באוקטובר אמר טרופר, "נתניהו הוא האחראי העליון למה שקרה במדינה. במשמרת שלו אירע האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל. אפילו בדבר הפשוט ביותר, כשיש הרבה ישראלים שמאמינים שהייתה בגידה מבפנים - תעמוד כרה"מ ותגיד 'לא הייתה בגידה. היה כישלון נוראי שנחקור, אבל אין משהו מבפנים'".

טרופר הוסיף כי "אנחנו פטריוטים ושמחים על כל הצלחה ביטחונית מאז השבעה באוקטובר - גם אם לא היינו שותפים להן מתוך הממשלה. אבל דבר לא ינקה את האחריות למה שאירע, והכישלון הגדול ביותר הוא שלא הצלחנו לאחד את העם". לדבריו, התפרקות החברה הישראלית תרמה לבחירת העיתוי של חמאס.

על אף המצב הקשה של סיעת כחול לבן בסקרים, אמר כי אין בכוונתו לפרוש: "כבר היינו במצבים דומים בעבר. כל אחד עושה את מה שהוא צריך פוליטית, אבל אנחנו נתמקד בעניינינו - איך מנצחים בחירות. זה הזמן לשכנע את הציבור במה שאנחנו מאמינים".

לשאלת המראיינים האם הוא שוקל לעזוב את בני גנץ ואת המפלגה, "אני בכחול לבן. כפי שגנץ אמר - מה שישראל צריכה זו ממשלה ציונית רחבה. זו המשימה שלנו. כל מי שאומר שיעביר חוק גיוס אמיתי על ממשלה צרה - לא אומר אמת. זה לא אפשרי".