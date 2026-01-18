גם ללא דני אבדיה שנעדר ממשחק שלישי ברציפות של קבוצתו פורלנד בלייזרס, לא התקשתה קבוצתו לגבור על לוס אנג'לס לייקרס עם 116:132.

לאחר ההפסד לפורטלנד, התפנה גדול שחקני הכדורסל בכל הזמנים, לברון ג'יימס לדבר על מי שנעדר מניצחון פורטלנד, הכוכב הישראלי דני אבדיה.

"יש לו עונה מטורפת. הוא צריך להיות אולסטאר. הבריאות שלו הכי חשובה כרגע. הוא משחק כדורסל נהדר", אמר ג'יימס על אבדיה בראיון לאחר המשחק.

זו לא הפעם הראשונה בה לברון, שמדורג בהצבעות האוהדים לאירוע האולסטאר אחרי אבדיה, מחלק מחמאות לישראלי הנהדר.

רק לפני כשבועיים, בפודקאסט המשותף של לברון עם שחקן העבר סטיב נאש, הודה ג'יימס כי הוא נהנה לצפות באבדיה. "הוא חודר מאוד מאוד פיזי לסל. אם אין לך גוף ממש חזק מולו, ואם אתה עומד לידו - הוא יקבל את השריקה לעבירה. זה עוזר לו לחוות עונת פריצה בקריירה שלו", אמר לברון.