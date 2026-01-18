מחר, יום שני, ייפתח באופן רשמי אירוע האולסטאר של ליגת ווינר סל, אחד מאירועי השיא של עונת הכדורסל בישראל.

יהיה זה עם פתיחת ההצבעה של אוהדי הכדורסל בישראל בבחירתם מי יכלל בסגלי הנבחרות באירוע הכוכבים של הכדורסל הישראלי.

האירוע שיתקיים ביום שישי, ה-6 במרץ 2026, בשעה 13:30, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, יכלול הופעות חיות של אמנים ואנשי תרבות בהנחייתה של יעל שלביה, כאשר על הפרקט בהיכל מנורה יעלו אופק אדנק, סולטיז, אינדה גיים, קווין רובין ובבויה.

יהיה זה אירוע לכל המשפחה באווירת חג הפורים שיחול שלושה ימים לפני כן, כאשר במרכז האירוע יתקיים משחק האולסטאר המסורתי בהשתתפות כוכבי ליגת ווינר סל.

השנה, יהנו אוהדי הכדורסל הישראלי משני חידושים בבחירתם את השחקנים שישחקו על הפרקט, כאשר לראשונה לא תהיה הגבלה על בחירת שחקנים מקבוצה מסוימת או הכרח לבחור מכל קבוצה, אלא בחירה חופשית לחלוטין - כמו באולסטאר ה-NBA.

בנוסף, לאחר השלמת 24 הכוכבים שישחקו באולסטאר על פי בחירת הקהל, מי שירכיבו את הקבוצות המתחרות יהיו מאמני שתי מוליכות הטבלה בסיום המחזור ה-16 בליגת ווינר סל, כאשר אלו צפויים להיות מאמני שתי התל אביביות הנמצאות לבדן במקומות הראשונים בטבלה, דימיטריס איטודיס מאמן הפועל ת"א ועודד קטש מאמן מכבי.

האולסטאר מתקיים בסמיכות לתקופת חג הפורים וממשיך את המסורת מהשנה שעברה של אירוע צבעוני, שמח, הפונה לקהלים מגוונים, אוהדי כדורסל ותיקים, משפחות וקהל צעיר.

ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל אמר כי: "אולסטאר ליגת ווינר סל הוא הרבה מעבר למשחק. זהו אירוע שמבטא את החיבור בין ספורט, תרבות ובידור, ואת המחויבות שלנו להמשיך ולשדרג את חוויית האוהדים ולהנגיש את המשחק לקהל צעיר. גם העונה אנחנו שמים את הקהל במרכז, עם כוכבי הליגה על המגרש, מאמנים מהשורה הראשונה ותוכן שמדבר לדור הצעיר ולמשפחות".