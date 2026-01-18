בעזר מציון משיקים את ההגרלה הגדולה שתאפשר לכל אחד ואחת להיות חלק מהפעילות המבורכת של העמותה ולסייע להצלת חיים, וגם השנה רבים יוכלו לזכות באחד מהפרסים יקרי הערך שנמצאים ברשימה היוקרתית. יש גם חבילת פרימיום חדשה למשתתפי ההגרלה.

חבילת פרימיום שווה, פרסים יוקרתיים - והכי חשוב: מצילים חיים.

עמותת 'עזר מציון', שפועלת לסייע רבות בתמיכה רפואית לחולים ולבני משפחותיהם וכמעט ואין אדם שלא זכה להיעזר בשירותיה לטובתו או לטובת יקיריו, משיקה את ההגרלה השנתית הגדולה שלה - 'פרס מציל חיים' - בה כולם זוכים בפרס הגדול ביותר - הצלת חיים, ובנוסף ניתן גם לזכות בפרסים מתוך רשימת פרסים יקרי ערך.

100 אלף דולר במזומן בפרס הגדול, 180 אלף שקלים לרכישת רכב, משכנתא לשנה, עשרות אלפי שקלים לקנייה ברשתות מובילות, חופשות מפנקות, מכשירי חשמל, ריהוט מלא, תכשיטי זהב וטבעת יהלום הם רק חלק מהפרסים המדהימים שנתרמו באדיבות חברות, יבואנים וידידי 'עזר מציון', כך שהכסף שבו אתם רוכשים כרטיסים להגרלה יאפשר ל'עזר מציון' להמשיך בפעולותיה מצילות החיים. כל התרומות שיתקבלו מרכישות הכרטיסים יוקדשו לפעילות של עזרה ותמיכה בחולי סרטן וסיוע למאגר הלאומי למח עצם, שמפעילה העמותה.

הגרלה אחת. עשרות פרסים. אינספור לבבות שמודים לך.

השנה לראשונה ניתן לרכוש חבילת פרימיום של 500 כרטיסים להגרלה שכוללת 3 כרטיסים להגרלת הכספת לסכום של 100,000 דולר, השתתפות בהגרלה ייחודית של תיק השקעות בסך 50,000 שקל ומתנה לכל רוכש.

שירותי עמותת 'עזר מציון' מוענקים לכלל הציבור באמצעות כ - 14 מחלקות ו-30 אלף מתנדבים ב-58 מוקדי פעילות הפרושים על פני 31 ערים, בכל רחבי המדינה. מעל 720 אלף איש מכל הרקעים, המגזרים והגילאים, מסתייעים בשירותי העמותה מדי שנה. הכסף ישמש, בין היתר, לסייע לחולי הסרטן ובני משפחותיהם להגדלת מח העצם הלאומי של עזר מציון שהציל את חייהם של למעלה מ-6000 בני אדם.

היכנסו עכשיו לאתר עזר מציון, עיינו בקטלוג הפרסים ובחרו את הפרסים הייחודים שבהם אתם רוצים לזכות, ורכשו כרטיסים בהתאם לבחירתכם. ההגרלה תיערך ביום חמישי, כ"ט אדר, 18.03, בפיקוח רואה חשבון ועו"ד. רשימת הזוכים תפורסם באתר עזר מציון ובאמצעי התקשורת והודעות יישלחו לזוכים.



אז קדימה! הזדרזו לרכוש כרטיסים ולקחת חלק בהגרלה הגדולה. הצלתם חיים? מגיע לכם פרס!

תומכים בעזר מציון - ומשתתפים בהגרלה הגדולה של השנה!