הביקור באדיבות המצלם

חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) ביקר היום (ראשון) בכלא הצבאי בו מוחזקים בני ישיבות שסירבו להתגייס לצה"ל.

"פגשתי כמה בחורים שעצורים על עוון לימוד תורה. מצאתי אותם נחושים, הם מאמינים בחשיבות של לשבת ללמוד תורה, כמובן שלא נוח להם", אמר פרוש בצאתו מהביקור.

פרוש הוסיף: "כואב הלב לראות את המצב הזה. צריך להשתדל לבוא לפה יותר, אבל אני עסוק גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון ושיתפתי אותם בנעשה בדיונים. אנחנו תפילה שהקב"ה יעזור לנו ויושיע אותנו מהצרה הזו".

בדבריו מתח ביקורת על מקבלי ההחלטות. "המצב הזה ממש לא נוח, אנחנו נדרשים לחזק אותם. הם יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. לאבסורד הזה לא אבי ולא סבי דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל".

הביקור מתקיים על רקע המתיחות הציבורית סביב חוק הגיוס והמאבק על גיוס בני הישיבות לשירות צבאי.