רבי חיים אילוז ז"ל ממודיעין עילית נפטר הבוקר (ראשון) בשיבה טובה בגיל 95. הנפטר, שנודע בברכותיו ובמסירותו לתורה, הותיר אחריו מאות צאצאים הולכים בדרכו.

הוא נפטר במהלך הלילה, ימים ספורים לאחר שחגג עם נכדו את שמחת בר המצווה. בתקופה האחרונה נחלש, אך השתדל שלא להכביד על הסובבים אותו והשיב בענווה שהכל בסדר.

במרוצת חייו מסר את נפשו לחינוכם של 12 ילדיו בדרך התורה. נלחם כדי שכל בניו ילמדו בישיבות חרדיות וכל ילדיו, מאות נכדיו, ניניו וצאצאיו, הולכים בדרכו.

במרוצת השנים עבר להתגורר במודיעין עילית ליד בנותיו. לאורך כל שעות היום היה שוקד על תלמודו בכולל הסמוך לביתו, ודמותו האצילית הייתה חלק מהנוף בבית המדרש.

המנוח נודע בברכותיו, ורבים שיחרו לפתחו לקבל את ברכתו. הוא האיר פנים לכל אדם והקפיד על קלה כבחמורה.

בין בניו: הרב מרדכי אילוז מנכ"ל מוסדות שערי ציון, הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין, והרב עמי אילוז יו"ר המועצה הדתית קריית מלאכי ומנכ"ל מוסדות חינוך בקריית אתא.

הלוויה יצאה מביתו ברחוב קצות החושן 12 במודיעין עילית להר המנוחות בירושלים.