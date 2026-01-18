כוחות ביטחון, ביניהם לוחמי יחידות מיוחדות של המשטרה, ביצעו הלילה מעצרים של מספר צעירים חרדים בחשד למעורבות בעבירות ביטחוניות. המעצרים התבצעו במקביל במספר מוקדים.

באלעד פשטו כוחות מיוחדים על ביתו של צעיר חרדי ועצרו אותו בפני בני משפחתו. עדי ראייה במקום סיפרו כי בתחילה התקבצו מפגינים שחשבו שמדובר בפשיטה של המשטרה הצבאית למעצר עריקים.

במקביל, במודיעין עילית נעצר אברך צעיר כחודש בלבד לאחר חתונתו. מעצר נוסף בוצע במהלך הלילה בנקודת עצירה בכביש 6, שם נעצר תלמיד ישיבה על ידי כוחות שהמתינו לו במקום.

רקע המעצרים התבהר חלקית עם פרסום הודעת המשטרה. לפיה, לבקשת חוקרי היחידה המרכזית של מחוז ש"י (שירות חקירות פלילי), נעתר בית משפט השלום בירושלים והוציא צו איסור פרסום על פרטי הפרשה. מהמידע המועט שהותר לפרסום עולה כי התיק עוסק בחשדות חמורים למגע עם סוכן זר.

צו איסור הפרסום שהוטל לבקשת המשטרה הוא גורף במיוחד, וחל על כל פרט מפרטי החקירה וכן על כל פרט העלול לזהות את החשודים שנעצרו. תוקף הצו נקבע עד להחלטה אחרת של בית המשפט.

החשודים הועברו לחקירה על ידי גורמי הביטחון.