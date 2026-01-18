מרדכי גרונברגר בן ה-71 נהרג ביום שישי בשעות הבוקר המוקדמות. המשטרה מסרה כי החקירה עדיין נמשכת. עם זאת, בשלב זה לא קיים חשד לפלילים.

ארז גרין, בנו של מרדכי, סיפר בשיחה עם mako שאביו התגורר במיאמי במשך יותר מ-20 שנה. לדבריו, אביו היה מסוכסך עם אחד העובדים במאפייה, שהיה ממוצא טורקי, ולעיתים השניים היו מגיעים לעימותים קולניים. "אנחנו מנסים להביא אותו לקבורה בארץ. זה מה שהוא רצה", ציין גרין.

אשתו, אינה מאור, ספדה לו בפוסט שפרסמה בפייסבוק. "היום, בעלי האהוב מיקי, האדם הקרוב אליי ביותר, החבר הכי טוב שלי ואב לשני הבנים היפים שלנו, הלך לעולמו בטרגדיה", כתבה. "איבדתי את עצמי. אני אוהבת אותו כל כך. הוא אהבת חיי".

בהודעת המשטרה נכתב: "המשטרה חוקרת את מותו של גבר בשוק South Florida Kosher Market. בשלב זה אין סימנים לפלילים, והאירוע הוגדר כתאונה שבה היה מעורבת מכונת לישה תעשייתית".