חורף ישראלי, קור בחוץ, וחיפוש אחר זוגיות שדורש מאמץ של יציאה לדייטים שלעיתים מסתיימים אחרי עשר דקות של שיחה מביכה.

המציאות הזאת גורמת לרבים לדחות היכרויות או לוותר על הניסיון למצוא את האדם הנכון. אבל מה אם הייתה דרך לפגוש מספר מועמדים פוטנציאליים באותו ערב, בלי לצאת מהבית, ותוך שעה בלבד?

האירוע הגדול של פרויקט 252 מציע בדיוק את זה. ביום שלישי הקרוב, ב-20 לינואר, יתקיים זום-ספידייט ייחודי שבו כאלף משתתפים ימצאו את עצמם בדייטים קצרים וממוקדים עם שבעה מועמדים שונים. המערכת החכמה של הפרויקט משדכת בין המשתתפים על בסיס נתונים אישיים, העדפות והתאמות שנבדקו מראש, כך שכל פגישה מגיעה עם פוטנציאל אמיתי להתאמה.

הקונספט של ספידייט וירטואלי פותר כמה אתגרים בבת אחת. ראשית, אין צורך להשקיע בהתארגנות, נסיעה וחיפוש חניה. שנית, במקום ערב שלם שמוקדש לדייט אחד שעלול להסתיים במבוכה הדדית, המשתתפים זוכים לשבע הזדמנויות שונות תוך 60 דקות. כל דייט נמשך דקות ספורות, מספיק זמן כדי להרגיש אם יש כימיה ראשונית, ובסיומו ניתן לסמן בלחיצת כפתור אם מעוניינים להמשיך את ההיכרות.

הנתונים מראים שכ-30% מהמשתתפים ביוצאים מהערב עם "מאץ" - התאמה הדדית שמאפשרת המשך קשר. זה אחוז גבוה משמעותית לעומת שיטות היכרות מסורתיות, ונובע מהעובדה שהאלגוריתם של פרויקט 252 מבצע עבודת סינון מקדימה על בסיס ערכים משותפים, תחומי עניין והעדפות אישיות.

חודש שבט, שסימלו בטבע הוא התחדשות וצמיחה, הופך להזדמנות אמיתית לשנות את הדרך שבה מחפשים זוגיות. צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252, מסביר שהרעיון מאחורי האירוע הוא לאפשר למחפשי זוגיות לדלג על המשוכות הטכניות ולהגיע ישר למפגש האנושי, בצורה נוחה ומכבדת שמתאימה לקצב החיים המודרני.

האירוע יתקיים ביום שלישי, ב-20.1, בשעה 20:30, ודורש רק חיבור אינטרנט יציב ונכונות לפתוח את הלב. העלות היא 70 שקלים לקהל הרחב, ו-30 שקלים בלבד למנויים של פרויקט 252. ההרשמה מתבצעת באתר הפרויקט, והמערכת דואגת לשייך כל משתתף למועמדים המתאימים ביותר עבורו.

זום-ספידייט הוא לא רק פתרון נוח לחורף הישראלי - זו גישה חדשה שמכבדת את הזמן של המשתתפים ונותנת להם הזדמנות אמיתית לפגוש אנשים שמתאימים להם. במקום לבזבז ערבים שלמים על דייט אחד שלא תמיד מצליח, אפשר להגיע לשבע אפשרויות תוך שעה קצרה, ולצאת מהערב עם תחושה שעשיתם צעד אמיתי לקראת מציאת האהבה.

