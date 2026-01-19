בטקס חגיגי שהתקיים השבוע במכון מאיר בירושלים, קיבלו 60 שדכנים ושדכניות מהמגזר הדתי-לאומי תעודות הסמכה מקצועית ממיזם "מפה לחופה". מדובר במחזור ההכשרה הגדול ביותר מסוגו בציונות הדתית.

המשתתפים עברו הכשרה ארוכה ומעמיקה, שכללה לימודים תיאורטיים ויישומיים בהנחיית מומחים מובילים בתחום השידוכים. בין המרצים הבולטים היו אליעזר בן יעקב, מומחה בהתאמות זוגיות, וידידיה שנדורפי, יועץ שידוכים ותיק, שהעניקו כלים פסיכולוגיים ומקצועיים להעמקת ההבנה בדינמיקה זוגית והתאמה בין בני זוג.

הכשרת השדכנים התבססה על שאלון "הלל", כלי ייחודי שממפה את מבנה האישיות והערכים של כל רווק ורווקה. כך נוצרת הבחנה בין שידוך מקרי לשידוך מקצועי ומושכל, המבוסס על מידע פנימי ולא רק על נתונים חיצוניים.

צילום: ידידיה דחבש

הערב סימל גם חיזוק לשיתוף הפעולה בין "מפה לחופה" לבין מיזם האימון "פרויקט 252", המתמקד בליווי אישי של רווקים לקראת הקשר הזוגי. צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252, בירך את הבוגרים והציג את החזון המשותף: שילוב בין שידוך מקצועי לאימון אישי.

בטקס השתתפו גם רבנים בכירים, בהם הרב דב ביגון, ראש מכון מאיר, שדיבר על חשיבות בניין הבית היהודי בדורנו, והרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, שהדגיש את השליחות הרגישה המוטלת על כתפי השדכנים.

הרגע המרגש של הערב היה חלוקת התעודות על ידי יו"ר ומייסד "מפה לחופה", ידידיה דחבש, שהקים את המיזם לזכר בנו הלל ז"ל. דחבש שיתף את המשתתפים במשפט האחרון שאמר לו בנו: "אתם תראו שאני עוד אבנה בית בישראל", וציין כי דבריו הם ההשראה הרוחנית שמובילה את המיזם.

עם סיום הערב יצאו השדכנים החדשים אל השטח, מצוידים בכלים מקצועיים וטכנולוגיים, ומוכנים ליצור חיבורים מדויקים ועמוקים במגזר הדתי. הם מצטרפים למערך פעיל הפועל בקהילות ובמוסדות, בתקווה להביא בשורה של שינוי אמיתי ותקווה לאלפי רווקים ורווקות.

רוצים להפוך לשדכנים מקצועיים שמשנים חיים? ההכשרה של "מפה לחופה" מחכה לכם.

מרגישים תקועים? "252" יעזור לכם להבין מה עוצר את הקשר הבא.