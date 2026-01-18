מושל ניו ג'רזי היוצא, פיל מרפי, פועל בימיו האחרונים בתפקיד להעביר את מערכת החינוך הציבורי בעיר לייקווד לשליטת המדינה.

המהלך, שמתבצע שישה ימים בלבד לפני כניסתה לתפקיד של המושלת הדמוקרטית החדשה מייקי שריל, מהווה התערבות דרמטית שתשלול סמכויות ממועצת בתי הספר המקומית.

לפי טענת המדינה, המצב הכלכלי של מערכת החינוך בלייקווד הידרדר ללא תקנה, לאחר יותר מעשור של גירעונות שנתיים של מיליוני דולרים, עלויות תחבורה וחינוך מיוחד הולכות וגדלות, והלוואות חירום חוזרות מהמדינה שהמחוז לא הצליח להחזיר.

לייקווד לוותה כ-220 מיליון דולר מהמדינה מאז 2014 ועדיין חייבת כ-173 מיליון דולר. בשנה שעברה קיבל המחוז הלוואת חירום בסך 65 מיליון דולר כדי לכסות משכורות מורים.

לייקווד היא ייחודית בניו ג'רזי וכמעט חסרת תקדים ברמה הארצית. למעלה מ-40,000 ילדים לומדים ביותר מ-180 בתי ספר פרטיים בעיירה, כמעט כולם מוסדות חרדיים, בעוד שרק כ-5,000 תלמידים רשומים במערכת החינוך הציבורית - כלומר כ-84% מהתלמידים רשומים בבתי ספר דתיים פרטיים.

לטענת המושל, מועצת החינוך של לייקווד מוציאה כעת יותר על הסעות תלמידים מבתי ספר פרטיים מאשר על תלמידי בתי הספר הציבוריים. בינתיים, בתי הספר הציבוריים מתמודדים עם כיתות צפופות וציונים נמוכים. "ילדי בתי ספר ציבוריים נושאים את מחירה של מערכת שמעולם לא תוכננה עבורם", אמר גורם מקומי.

אם העתירה תצליח, לייקווד תצטרף לרשימה קטנה של מחוזות שהועברו לשליטת המדינה. המשמעות יכולה להיות שנים - אם לא דורות - של פיקוח ממשלתי, עם מפקח שמוסמך לעקוף את מועצת בית הספר בכל הנוגע לתקציבים, חוזים, כוח אדם ומדיניות.

למרות שהמדינה הבהירה שלא תתערב בתכני הלימוד בתלמודי התורה או בישיבות, עסקני לייקווד מביעים חשש שבהמשך הדרך ההתערבות תתרחב גם לתכנים.

"בהתחלה זה רק התקציב והגירעון, אחר כך זה יכול להגיע גם לתכני הלימוד וזה חשש כבד", אמר אחד מעסקני העיר. "אנחנו רואים מה קורה למשל בבריטניה שמנסים להתערב בתכנים, גם בניו יורק יש בעיות. אנחנו מקווים שזה יישאר בנושא הכספי, אך פוקחים עין כל הזמן".