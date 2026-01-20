בראיון לפודקאסט של ערוץ 7 מספר הרב דני סגליס, ראש ישיבת ההסדר בנוף הגליל כיצד לפני כשש עשרה שנים, קיבל טלפון ממורו ורבו, הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות. "הקמנו ישיבה בנצרת עילית", אמר לו. כשהרב סגליס השיב שהוא יכול לשלוח תלמידים, ענה לו הרב ויצמן: "לא, אני צריך אותך כראש הישיבה".

הרב סגליס הגיע לעיר עם רעייתו, ונפגש עם ראש העיר דאז. "אמרתי לו שאנחנו באים ללמוד תורה, לא להתנדב. הוא ענה לי: 'דיברתי עם ראשי ערים בפריפריה, ואמרו לי שמה שמחזיר חוסן יהודי זה ישיבה. איפה שיש תורה, יש מורל, יש חוסן לאומי'. עד היום יש לי צמרמורת כשאני מספר את הסיפור הזה. זוכים כיום ללמוד תורה ולהתנדב בנוף הגליל".

כיום מונה ישיבת ההסדר נוף הגליל כ-140 תלמידים, מהם כ-30 אברכים. חלק ניכר מבוגריה בוחרים להשתקע בעיר. לדבריו, ראשי העיר לדורותיהם ראו חשיבות בישיבה ציונית דתית, מתוך רצון לחזק את החיבור עם כלל האוכלוסייה היהודית המקומית, על גווניה: חסידויות שונות, חב"ד, ליטאים ודתיים לאומיים.

"האתגר של נוף הגליל אינו רק עירוני, אלא מחוזי", מדגיש הרב סגליס. "הגליל התחתון הוא המקום היחיד בארץ שיש בו רוב ערבי בתוך המרחב כולו. נוף הגליל היא העיר היהודית האחרונה בקו שבין חיפה לטבריה. אם אנחנו לא נאחז פה - כל הגליל התחתון יפול, המוצב האחרון".

הוא מזכיר את חזונם של מקימי נצרת עילית, שהוקמה במקור כתגובה ציונית לאתגר הדמוגרפי: "העיר הוקמה כדי שדגל ישראל יתנוסס כאן בגאון. אנחנו לא באים להילחם באחרים, אלא לבנות את הזהות שלנו. להביא אור, תורה וחזון. זה תפקידנו". הרב קורא לציונות הדתית להצטרף לעיר. "כל מי שיכול לבוא ללמוד בעיר, לשרת שירות לאומי, לגור בעיר, נוף הגליל זה סיפור מאוד מרכזי".

אחד הנושאים שעליהם מדגיש הרב סגליס שוב ושוב הוא ערך האחדות. בנוף הגליל מתקיים מודל ייחודי של חיבור בין קהילות, שמצליח לגשר בין חרדים, דתיים לאומיים, עולים, מסורתיים וחילונים. "כולם נקבצו באו לך אבל אנחנו בשיח פחדים כאשר רק אסונות מחברים אותנו, אנחנו מבוהלים כל קבוצה מחברתה, מה שבוער לי הוא האמת והשלום אהבו. בתחילה שאלנו את עצמנו - כולם באו לעשות טוב אבל מיהו הגרעין של העיר ומי יגיש את התקציבים - מתח סמוי.

נוצר מודל מדהים עם 10 כללים מרכזים. אחד הרבני ערים בארץ שלח לי לאחרונה תמונה מאוחדת של כל הקהילות בעיר שלו ואמר לי: החלטנו לאמץ את המודל שלכם בנוף הגליל. כל אחד נשאר בקהילתו, אבל נבנה אמון הדדי דרך לימוד משותף, פורומים חינוכיים, ועבודת שטח. אחדות אינה אחידות - כל קהילה שומרת על זהותה, אבל כולנו שותפים. היתה לי חברותא עם הרב הליטאי באורות ובמהר"ל, כל חודש הרב הליטאי נתן שיעור אצלנו וכן להפך, כך נוצר אמון. היום בנוף הגליל זה פלא מה שהולך ביחד".

בנוף הגליל מתקיים גם שיתוף פעולה יוצא דופן בין הציבור החרדי לציונות הדתית. "אני לימדתי בכולל של הרב אהרון פישר, רב הקהילה הליטאית. יש בינינו לימוד משותף, חברות עמוקה. הוא אמר לי: 'אנחנו לא מפחדים ממך כי אתה באמת מאמין בנו שיש לנו חלק. אתה לא בא למחוק אותנו'". על פי הרב סגליס, המפתח לאחדות הוא הכרה בכך שהתורה השלמה לא מצויה אצל מגזר אחד. "כל אחד מאיתנו הוא חלק מהופעת התורה".

גם בתחום הפוליטי מיישמים בעיר גישה ייחודית. "הקמנו מפלגה עירונית מאוחדת של כל המגזר הדתי, ליטאים, חרד"ל, חב"ד, כולם ביחד, תוצאה של שנים של עבודה שקטה. לא בנינו רשימה מתוך אינטרסים, אלא מתוך שותפות ואמון. הרב הליטאי הלך בעצמו לרב משה הלל הירש וביקש שגפני לא יתערב, כי כאן יש שותפות אמיתית עם כולם".

בהיבט החינוכי, הישיבה שמה לה למטרה להצמיח מחנכים ורמי"ם לישיבות תיכוניות. "יש משבר עצום - אין מספיק רמי"ם. אנחנו בונים כולל מחנכים שמלווה את הלומדים גם נפשית, גם רוחנית, גם פרקטית. הם יישארו שלוש עד חמש שנים, יקבלו מלגה, ויקבלו הכשרה מעשית לעבודה בשטח".

לדבריו, יש לחולל מהפכה כלפי הר"מים בישיבות התיכוניות. "הסיבה עיקרית למחסור היא עקב ההתרחקות מלימוד התורה. אנחנו קוראים לראשי ישיבות - תתנו לר"מים שלכם ללמוד, להתגדל בתורה. ראשי הישיבות צריכים למממן לצוות הר"מים מספר שעות להתגדל בתורה - ברגע שאנשים ידעו שהם מתגדלים בתורה, הם יבואו".

בין הנושאים שעליהם מרחיב הרב סגליס הוא הקשר עם קהילת בני המנשה בעיר. "הגיעה לפה קהילה של מעל אלף איש, צמאה לתורה, אבל עם אתגרים עצומים - שפה, פער דורי, קושי תעסוקתי. אנחנו עובדים עם שכבת הגיל 25-40, בונים מהם רבנים, לומדים איתם, תומכים בהם. הם הגשר בין הדור המבוגר לצעירים, והם יהפכו למנהיגים".

הרב מציין לשבח את חכ"ל מוטי יוגב והשר לשעבר אורי אריאל, הפועלים לדבריו במסירות מיוחדת למען העיר. "גם כשכבר אינם בתפקיד, הם ממשיכים להגיע, לעזור, לפעול".

הרב סגליס מדגיש לסיום כי השליחות אינה מנותקת מהשורשים הרוחניים שבהם התחנך - ובראשם ישיבת מעלות. "למדנו מהרב ויצמן שצריך לקחת אחריות על כלל ישראל, למדנו 'הנני' מרבינו הרב חיים דרוקמן. מה ה' יתברך רוצה ומה כלל ישראל צריך - זהו המשפט שאני אומר לתלמידים מאות פעמים.

היה לי נהדר בישיבת חורב, לא חלמתי לעזוב. הרב ויצמן התקשר ואמר שעם ישראל צריך שאהיה בנוף הגליל, רות, סוף. זו תורה שלוקחת אחריות על כלל ישראל - לא סקטוריאלית".