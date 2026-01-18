העיתונאי והמגיש הבריטי פירס מורגן הודיע היום (ראשון) כי עבר ניתוח להחלפת מפרק הירך, לאחר שנפצע בנפילה במסעדה בלונדון.

לדברי מורגן, הוא ייאלץ להתנייד באמצעות קביים במשך כחודשיים, וכן הונחה להימנע מטיסות למשך 12 שבועות.

בפוסט שפרסם ברשת X (לשעבר טוויטר) כתב מורגן, "השנה החדשה נפתחה בשבר רציני", והוסיף עקיצה פוליטית לנשיא ארה"ב: "אני מאשים את דונלד טראמפ".

מורגן התייחס לאחרונה להפגנות באיראן ולשתיקה של ידוענים במערב. "מעניין לראות את השתיקה הכמעט מוחלטת של סלבריטאים ואנשי תקשורת המזוהים כפרו-פלסטינים בכל הנוגע למפגינים האיראנים האמיצים", כתב.

"הדבר מרמז ששנאתם לישראל גוברת על יושר אינטלקטואלי ועל עקרונות".