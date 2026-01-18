הממשלה הגישה הערב (ראשון) את תשובתה לצו על תנאי שהוציא בג"ץ בעתירות העוסקות בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בתשובה הביעה הממשלה את התנגדותה להפיכת הצו לצו מוחלט.

במסמך נטען כי אין כל בסיס משפטי להתערבות של הרשות השופטת בהחלטות הנוגעות להקמת ועדות חקירה ממלכתיות, וכי חוק ועדות חקירה קובע במפורש שהסמכות להקים ועדה כזו נתונה לממשלה בלבד.

תגובת המדינה לבג"ץ

הממשלה מדגישה כי כבר ננקטו צעדים להקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית, שתפעל בחסות חוק ייעודי ותכלול הרכב שוויוני בין קואליציה לאופוזיציה. ועדה זו צפויה לכלול מומחים בתחומי הביטחון, המשפט והאקדמיה, ובין שורותיה יהיו גם משקיפים ממשפחות שכולות.

עוד נטען, כי פסיקת בג"ץ בעבר חיזקה את העמדה שאין מדובר בסוגיה שפיטה, במיוחד לאור העובדה שמדובר בהחלטה ציבורית ומדינית המצויה בליבת סמכויות הרשות המבצעת.

הממשלה טוענת כי כל ניסיון לכפות הקמת ועדה כזו באמצעות פסיקת בג"ץ יפגע בעקרון הפרדת הרשויות.

לצד טענות משפטיות, נטען בתצהיר כי אמון הציבור הוא תנאי מרכזי להצלחת עבודתה של כל ועדת חקירה. במצב הפוליטי הנוכחי, כך נטען, ועדה שתוקם בלעדית על ידי הממשלה או לחלופין באמצעות התערבות שיפוטית - עלולה שלא לזכות לאמון הציבור.