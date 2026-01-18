ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון, פרסם היום (ראשון) מדריך חדש ובו עצות מעשיות לשימוש אחראי וזהיר בטלפון חכם.

המדריך, המתפרסם לראשונה בערוץ 7, מבקש להנחות את הציבור הדתי והכללי כיצד להפיק תועלת מהטכנולוגיה - מבלי להיכשל בסכנותיה.

בראש דבריו כתב הרב, "ראשית נאמר, כי המחזיק ומשתמש בפלאפון פשוט, קדוש יאמר לו. עם זאת, השימוש במכשיר פלאפון 'חכם' מביא אתו ברכה גדולה, עזרה רבה והמון דברים טובים ומוצלחים, אך עם זאת עלול להביא לסכנה גדולה מאוד".

לדבריו, הסכנות המרכזיות הן "היחשפות לתכנים רעים מאוד מאוד", וכן "התמכרות - במקום שהמכשיר ישמש אותנו, אנחנו נשאבים אליו ומשועבדים אליו", לצד "ניתוק מהסביבה, אשה ילדים, חברים ושכנים (מסתפקים בחברים וירטואלים), סכנה של שימוש והיסח הדעת בזמן נסיעה ובזבוז זמן רב ויקר בלי שימת לב".

הרב הדגיש את הצורך בקבלת החלטות מודעת גם במחיר ויתור: "צריך לדעת שעל מנת לבחור נכון, יש חובה לוותר גם על דברים חיוביים. דבר זה נכון לכל החלטה בחיים, על מנת לבחור בין שתי אפשרויות, צריך להכיר בכך שבכל מקרה שנבחר יש צד של 'הפסד', ואעפ"כ אני מוכן לעשות זאת על מנת להרוויח את מה שבחרתי בו".

לגבי אופן השימוש הנכון במכשיר, פירט הרב וולפסון שורת הנחיות: "חובה להתקין מערכת סינון טובה ואיכותית שמונעת כל גלישה ופגישה עם תוכן שלילי. לעולם לא 'להסתובב ברשת', אלא להיכנס רק מתוך בחירה, לזמן קצוב, ולצורך מטרה מסוימת שבשבילה אנו נכנסים, ומיד לסיים ולצאת מהשימוש במכשיר. להתרגל לשים את הפלאפון בצד על שקט ללא כל התראות. אנחנו לא במצב כוננות מלחמה או במד"א, ואין חובה להיות זמינים כל רגע. כשהולכים לתפילה או לשיעור תורה וכדו' להשאיר את הפלאפון בבית או ברכב וכן כיוצא בזה כל אחד לפי עניינו".

עוד הוסיף: "בזמן נסיעה אסור לנהג להתעסק עם הפלאפון. להיות מרוכזים רק בנסיעה. לכבות בפלאפון את כל ההתראות והמודעות הקופצות וכדו'. חשוב מאוד שהכניסה למייל ולשאר האפליקציות תהיה רק מתוך בחירה בזמן שייחדנו לכך, ולא נכנס בגלל שקפץ לנו עכשיו התראה בפלאפון. לעשות 'חשבון נפש' מידי יום או מידי שבוע, ולבדוק האם אנו משתמשים בפלאפון, או שהוא משתמש בנו".

המדריך נחתם בתפילה: "נתפלל לקב"ה שנשתמש בטוב שהוא נתן לנו אך ורק כרצונו לעובדו באמת ובלבב שלם".