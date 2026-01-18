לא מעט שחקנים עשו בשנים האחרונות את הדרך מירושלים למכבי חיפה, כאשר מקרב שתי הקבוצות הירושלמיות של העיר שחוברה לה יחדיו עשו שחקנים רבים את הדרך לחיפה אך מעטים מהם הצליחו לבוא לידי ביטוי ולשחזר את היכולת הטובה שלהם במדים הירוקים של הקבוצה מהכרמל.

היום (ראשון) נחתמה עסקה נוספת בין מועדון מהבירה לירוקים מהכרמל, כאשר סדריק דון קשרה של הפועל ירושלים חתם במדי מכבי חיפה עד קיץ 2030.

מדובר בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המועדון האדום מהבירה, כאשר דון שהגיע לבירה לפני 3.5 שנים עובר לחיפה תמורת סכום של 1.5 מיליון יורו.

דון בן ה-21 הוא הרכש הראשון של מכבי חיפה בחלון ההעברות הנוכחי של חודש ינואר, כשלחיפה הוא מגיע עם מאזן של 18 שערים ו-3 בישולים ב-115 משחקים במדים של האדומים מהבירה.

"אני מאוד מתרגש לחתום במכבי חיפה. זה אתגר גדול עבורי. ראיתי את הקהל של מכבי בסמי עופר וזה אדיר ואני כבר מחכה לראות אותם במדים הירוקים. יאללה מכבי, ירוק עולה", אמר דון לאחר החתימה.

ליאור רפאלוב, ראש מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה ברך על הצרפותו של הצעיר מהבירה, כשאמר: "סדריק דון שחקן צעיר עם המון פוטנציאל, אחריו עקבנו ומצאנו כי הוא מתאים להיות חלק מהסגל שלנו בשנים הקרובות. לדון, על אף היותו צעיר מאד, נסיון של מספר שנים בישראל, הוא בעל יכולות טכניות, מהירות ואפשרות לשחק במספר עמדות. כל אלו גרמו לנו לקבל את ההחלטה להחתימו. מאחל לסדריק בהצלחה".