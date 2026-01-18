48 שעות אחרי משחקה במסגרת היורוליג שם התקשתה לנצח את האחת לפני אחרונה בטבלת המפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי, וילרבאן הצרפתית, הערב (ראשון) התקשתה הפועל ת"א לנצח גם את הקבוצה שבמקום הלפני אחרון בטבלת ליגת העל בכדורסל - אליצור נתניה.

היה זה כשהאדומים מת"א אירחו למשחק במסגרת המחזור ה-14 בליגת ווינר סל, את אליצור נתניה בידיעה כי הפסד יגרום לה לאבד את המקום הראשון בטבלה, לזכות היריבה המרה והמושבעת מהצד השני של העיר, מכבי ת"א.

לרגעים זה היה נדמה שלשם זה הולך, כאשר המארחים מת"א פיגרו בשמונה נקדות הפרש בירידה להפסקת המחצית.

למרות ערב קליעה רע, כשסיימו את המשחק עם כמות הנקודות הכי נמוכה שלהם העונה במסגרת ליגת העל בכדורסל, במחצית השניה העלתה הפועל את הרמה שלה בהגנה ועצרה את האורחים מנתניה על 26 נקודות במחצית אחת שלמה.

גם הקהל האדום הצביע ברגליים ליכולת הרעה של שחקני קבוצתו שמאפיינת אותם כבר תקופה ארוכה, כאשר אלה רשמו שיא שלילי במיוחד, כשרק 1,705 אוהדים הגיעו לאולם הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים.

זה הספיק להפועל לנצח משחק שלישי ברציפות בליגה, הפעם עם 66:75 שמשפר את מאזנם ל-13 ניצחונות לעומת הפסד אחד בליגה ושבוע נוסף במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל.