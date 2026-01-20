בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס ה-IAC בפלורידה, מספר ראש מועצת יש"ע ומועצת בנימין, ישראל גנץ, על התעצמות הקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארה"ב דווקא בתקופת המלחמה.

את כנס ה-IAC רואה גנץ כביטוי מוביל לקשר המתחזק הזה. "אפשר לראות כאן גם אנשים שגרים כאן וגם אנשים מהארץ שעסוקים רק באיך לבנות קשרים לחיזוק ישראל, לחיזוק הציונות ולחיזוק העלייה", אומר גנץ.

על המשימות המרכזיות אותן הוא רואה ליהדות התפוצות בתקופה מורכבת זו של מלחמה, מציין ישראל גנץ כי עוד לפני התרומות הכספיות יש לזכור כי המלחמה המדינית לא הסתיימה. "ישראל ניצבת בפני אתגרים, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, גם בצפון וגם מול איראן. חשוב לזכור שהמלחמה המדינית לא הסתיימה. יש כאן הרבה אנשים בעלי כוח והשפעה", הוא אומר ומספר על מפגשים שהוא מקיים ותכליתם בחינת הדרכים בהן ניתן לחזק מארה"ב את מעמדה המדיני של ישראל.

בפן המעשי מוסיף גנץ את התרומות הרבות שמגיעות מתורמים ש"עושים ציונות כפשוטו", כהגדרתו. "אם אלו חברות בנייה שבונות בישראל, אם אלו תורמים וכו'". האתגר השלישי שגנץ מזכיר נוגע לתמיכה בחיילים שנפגעו במלחמה וההתמודדות והשיקום מתחילים ביום שאחריה. "פצועים, פצועי נפש ומשפחות שכולות שכאן נבנית להם מעטפת שלמה של חברות וארגונים שעושים הכול כדי לסייע להם".

לשאלתנו אודות פגישתו עם סטיב ויטקוף, אומר גנץ כי אכן אחרי נאומו של ויטקוף התקיימה פגישה קצרה ביניהם "והדבר הראשון שאמרתי לו היה תודה רבה. לנשיא טראמפ מגיעה תודה גדולה אבל גם לויטקוף וגם לג'ראלד מגיעה תודה על שעשו הרבה כדי שהחטופים יחזרו הביתה ופעלו יחד עם ממשלת ישראל וצבא ההגנה לישראל. דיברנו גם על כך שהוא מחזק את מדינת ישראל ועל עוד נושאים שקשורים ליהודה ושומרון ועל כך נרחיב בהזדמנות".

עוד מספר גנץ על מפגש שקיים עם גורמים נוצריים בעלי השפעה רבה בממשל. במפגש שהתקיים באחוזתו של הנשיא האמריקאי השתתפו כ-600 אישים מרחבי העולם "שרוצים לחזק את ירושלים. קיימנו בכנס הזה הרבה מפגשים מדיניים, יחד עם חברי יוסי דגן וחבר הכנסת אוהד טל חתמנו על הצהרה שקוראת להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון".