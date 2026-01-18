מיכאל שמש על סערת לחיצת היד כאן חדשות

במהלך דיון באולפן התאגיד, התייחס הערב (ראשון) עיתונאי כאן חדשות, מיכאל שמש, לסערה שעוררה החלטתו של ראש השב"כ דוד זיני שלא ללחוץ יד לנשות הארגון. שמש יצא נגד המבקרים את זיני, וטען כי מדובר בניסיון לנתק את המציאות הישראלית מערכיה הדתיים.

לדבריו של שמש, "הביקורת שאנחנו שומעים, היא מגיעה מקומץ של אנשים שפשוט מתעקש ללכת נגד ההיגיון באופן מנותק לחלוטין ממה שקורה בחברה הישראלית. אנחנו ברוך השם חיים במדינה יהודית עם ציבור גדול מאוד שהוא שומר דת, שומר תורה, שומר הלכה, שומר מצוות, באחוזים מאוד גדולים במדינת ישראל ואם אתה אזרח ישראלי, אתה לא אמור להיות מופתע מהדבר הזה".

חברתו להגשה שאלה: "אבל השאלה היא לא זאת, השאלה היא מה יקרה אם האמונה הדתית אומרת שנשים גם לא צריכות לשרת בתפקיד הלחימה, למשל, בארגון הביון?"

שמש השיב: "אני חושב שאם האמונה הדתית הייתה אומרת שנשים לא צריכות לשרת בתפקיד הלחימה, אז זיני לא היה רוצה להיות ראש השב"כ כי הוא יודע שבארגון משרתות הרבה מאוד לוחמות, הוא מכיר את הארגון הזה, הוא יודע בדיוק איך הוא עובד, והוא גם שירת בצה"ל כאלוף, והוא יודע גם איך עובדות המערכות במדינת ישראל, ולא נראה לי שאדם כזה היה בוחר לקחת על עצמו את ה'עוון הגדול' שלפקד על ארגון שיש בו לוחמות משרתות".

עוד הוסיף, "אם הוא בחר בכל זאת לעשות את התפקיד הזה, אז אני בטוח שהוא מבין שזה כולל את הדבר הזה. האם את מצפה מאדם כזה לזנוח את הערכים שלו ואת האמונה ואת ההלכה שהוא מקיים בשביל ללחוץ ידיים לנשים? מה הציפייה מראש השב"כ, שיוותר על הערכים שלו?"

שמש סיכם את דבריו באומרו, "חכמנו זכרונם לברכה אומרים, השנאה מקלקלת את השורה, וזה מקרה קלאסי של מה שקורה פה. יש אנשים ששונאים את ראש השב"כ הזה, שסימנו אותו מהרגע הראשון, בגלל הכיפה שלו, בגלל מי שמינה אותו, בגלל המקום שממנו בא, בגלל היישוב שלו, ובכל מה שקשור אליו הם פשוט מאבדים את זה, ופשוט רואים להם את זה".