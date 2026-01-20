בין אורחי כנס ה-IAC בפלורידה נמצא גם רס"ן רונן קלימי שנפצע באורח קשה במלחמה בלבנון לפני כשנה וחודשיים. בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס הוא משחזר את התקרית הקשה בה נפצע

באירוע בו נפצע קלימי נפל סגן עברי דיקשטיין הי"ד. בימים אלה הוא שוהה בארה"ב כחלק מתהליך ההחלמה והטיפולים הרפואיים להם הוא נזקק. "היום אני על כיסא גלגלים. תקוות תמיד יש אבל ציפיות אין לי", הוא מספר על מצבו הגופני המוגדר כבלתי הפיך, "אבל יש דרכים אחרות לתרום לעם ישראל, גם על כיסא גלגלים".

על אף מצבו המורכב מדגיש קלימי כי אין כל תכלית בראש שפוף ומורכן, גם אם קיים פער אדיר בין מצבו כקצין קרבי למי שהיום מתנייד על כיסא גלגלים.

עוד הוא מספר על הקשר המתמשך עם משפחות הנופלים מבין לוחמיו, משפחת דיקשטיין ומשפחתו של תומר קרן ז"ל שנפל גם הוא בלבנון. "זה קשר משמעותי מאוד גם עבורי וגם עבורם. בסופו של דבר, הבנים שלהם נפלו תחת פיקודי ובאחריותי".

על המסרים אותם הוא מבקש להעביר לקהלים השונים אותם הוא פוגש בארצות הברית, מרחיב קלימי ומציין כי התכנים המועברים בארה"ב שונים מאלה המועברים בישראל, אך המסרים הם מסרי התרומה לכלל ישראל. "אני פוגש כאן בארה"ב את האהבה, התמיכה והדחיפה דווקא של מי שאולי כל חייהם לא אחזו בנשק ולא ראו אדם על מדים. זו האחדות של עם ישראל שנמצא כאן ושנמצא שם".

מיהודי ארה"ב, הוא מספר, הוא מקבל תמיכה רבה וכוח רב תוך האהבה וההערכה ללוחמים ולצבא. "מדובר בהערכה מדהימה כי הם מרגישים שצה"ל לא נלחם רק עבור תושבי מדינת ישראל, אלא עבור העם היהודי כולו", הוא אומר ומספר על מפגש עם בחור ערבי מאבו דאבי שהודה לו על השירות אותו הוא רואה כשמירה על הדמוקרטיה במזרח התיכון ועל העולם נקי מטרור. "זה נותן תקווה וכוח".