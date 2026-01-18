בהוראת בית המשפט העליון, שרי הממשלה דנו היום באפשרות להחיל צעדי אכיפה כלכליים נגד חייבי גיוס שלא התייצבו באופן שוויוני לכל חתך האוכלוסיה.

הדיון התקיים בהמשך לפסיקת בג"ץ ולדיון שקיימה הממשלה מוקדם יותר החודש.

על פי דיווח בערוץ 14, במהלך הדיון הוצגו הנתונים המצטברים של כלל האוכלוסיה לפיהם כ-90,000 חייבי גיוס.

מדובר בנתון של אלה שלא התייצבו למועד גיוס המתייחס לכל חייבי הגיוס החל מגיל 18 ועד לגיל 29, גיל הפטור של כלל הציבור, ולא רק מהשנתון הנוכחי.

על פי הדיווח התברר כי מתוך עשרות אלפי חייבי הגיוס - כ-45% בלבד מהציבור החרדי.

לאחר הדיון ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להקים צוות שרים ביחד עם גורמי מקצוע, בין היתר - אגף כוח אדם והמשרדים הרלוונטיים, במטרה לבחון את הטיפול בנושא, כשהמסקנות יוצגו בפניו בתוך 30 יום.