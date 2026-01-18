את העונה הנוכחית החל גיא מלמד על ספסל מכבי חיפה ומיעט לקבל דקות משחק. בלעדיו מכבי חיפה נראתה כמו הצל של עצמה, לא הצליחה לכבוש ומיעטה לאיים על שער היריבות. ואז הגיע השינוי הגדול כשברק בכר חזר לעמדת המאמן הראשי ונאלץ לתת לו דקות משחק.

איך זה נגמר? עם יכולת משופרת של הקבוצה הירוקה כולה, שערים חשובים וניצחונות.

אחרי שהעלה אותה לבדו לרבע גמר גביע המדינה בכדורגל עם שער ניצחון דרמטי על הפועל רעננה בדקה ה-91, הערב (ראשון) גיא מלמד פירק את מכבי ת"א.

במשחק שנפתח עם ריבוי פציעות טרגיות, כאשר מכבי נאלצה לבצע שני חילופים מוקדמים כפויים וחיפה נאלצה גם היא לשנות במשחק בו גם כך עלו השתיים בסגל חסר והרכבים משניים, חיפה היא זו שעלתה ראשונה ליתרון משער של מיכאל אוחנה בשער הבכורה שלו במדי חיפה רגע לפני הירידה להפסקת המחצית.

מכבי ת"א הגיבה מהר והשוותה משער של שגיב יחזקאל רגע לאחר הפסקת המחצית, והאורחים מת"א אף היו קרובים לעשות מהפך, אבל אז הגיע מלמד.

שער נהדר שלו מהאוויר בדקה ה-79, שערו השביעי ב-9 הופעות בכל המסגרות, הדליק את האוהדים המקומיים והיה לקש ששבר את גב הגמל של הצהובים מת"א.

זה כבר היה יותר מדי למכבי ת"א שהתפרקה לחלוטין כאשר ספגה שער נוסף שתי דקות לאחר מכן מרגלי קנג'י חורה ובתוספת הזמן, חלוץ הנוער שעלה כמחליף ניב גבאי תקע את המסמר האחרון בארון של מכבי ת"א.

מכבי חיפה חוזרת לנצח את מכבי ת"א לראשונה מאז פברואר 2024 ומצמקת ממנה את הפער ל-4 נקודות. המרוויחה מכל זה היא דווקא הקבוצה מהבירה בית"ר ירושלים שמגדילה את הפער בטבלה מהמקום השלישי.

אחרי שהובסה העונה כבר בידיי בית"ר וכמעט שהפסידה בשמינית גמר הגביע ליריבה העירונית הפועל ת"א, האם התבוסה הערב בידיי מכבי חיפה תגרום לזעזוע הגדול המיוחל מצידם של אוהדי מכבי ת"א כשמכבי תפטר את מאמנה הסרבי ז'ארקו לאזטיץ'?