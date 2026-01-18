עזיז אל-שאהיר ידוע כאחד שמרבה להתבטא נגד ישראל ובעד הערבים והאיסלאם. הפעם יש מי שעשו לשחקן ה-NFL של יוסטון סוף, כשהענישו אותו על עוד מעשה פרובוקטיבי מצידו.

היה זה לאחר שלפני ארבעה ימים, בסיום ניצחון קבוצתו על פיטסבורג, אל-שאהיר הופיע לשידור חי בטלוויזיה עם מדבקה על פניו כשכתוב עליה: "הפסיקו את רצח העם".

הכיתוב כמובן עסק במלחמתה של ישראל כנגד ארגון הטרור חמאס וכל אוייביה שמסביב, כאשר אל-שאהיר התבטא לא פעם נגד ישראל ובעד המחבלים הערבים וארגוני הטרור האיסלאמיסטים.

רק ביולי האחרון עלה אל-שאהיר לאימון קבוצתו עם נעליים בצבעי דגל אש"ף ועליהן הכיתוב: "Free" ובעבר אף כינה אוהדים שמחאו כנגדו, ברשת החברתית "גזענים ואיסלאמופובים".

הפעם מעשהו הפרובוקטיבי של שחקן הפוטבול לא עברה בשתיקה, כאשר ליגת ה-NFL קנסה אותו בסכום של כמעט 12,000 דולר.

על פי הודעת ליגת הפוטבול הטובה בעולם, אל-שאהיר עבר על נהלי הליגה והתקנון בעצם עלייתו לשידור עם המדבקה האנטי-ישראלית, שכן לפי התקנון, לשחקנים אסור "ללבוש, להציג או להעביר מסרים אישיים" בכתב או באיור. מחיר הבורות והשנאה.