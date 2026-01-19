לפחות 21 בני אדם נהרגו אתמול (ראשון) בערב וכ-100 נוספים נפצעו, מהם כ-30 באורח קשה, בתאונת רכבות שאירעה בדרום ספרד, ובה היו מעורבות שתי רכבות נוסעים.

התאונה התרחשה כאשר אחת הרכבות ירדה מהפסים, פגעה ברכבת שנסעה מולה וגרמה גם לה לסטות מהמסילה. לפי דיווחים, באחת הרכבות שהיו מעורבות באירוע נסעו באותה עת כ-300 בני אדם.

האירוע התרחש סמוך ליישוב אדאמוס, הסמוך לעיר קורדובה. חברת Adif, המפעילה את רשת הרכבות בספרד, מסרה כי רכבת שנסעה בקו מאלגה-מדריד ירדה מהפסים והתנגשה ברכבת שהגיעה מולה בקו מדריד-הואלבה. בעקבות הפגיעה ירדה גם הרכבת השנייה מהמסילה.

לפי שעה לא ידוע מה גרם לרכבת הראשונה לסטות ממסלולה. בעקבות התאונה הופסקה תנועת הרכבות באזור, ולפחות תשעה אמבולנסים ורכבי חירום הוזעקו לזירה.

עיתונאי של רשת RTVE ששהה על הרכבת בדרכו מקורדובה למדריד שיתף תמונות מהזירה, ובהן נראה הקרון האחורי של הרכבת מוטל על צדו, בעוד נוסעים שפונו יושבים על דופן הקרון.