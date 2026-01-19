פרופ' הרב יהודה ברנדס הודיע הבוקר (שני) על סיום כהונתו השלישית כנשיא מכללת הרצוג ופרישתו לגמלאות. ההודעה נמסרה עם כניסתו של פרופ' אבישלום וסטרייך לתפקיד נשיא המכללה.

בהודעת הפרידה כתב ברנדס, "אנצל את ההזדמנות כדי להיפרד: בימים הקרובים אני מסיים את הקדנציה השלישית שלי כנשיא המכללה, ופורש לגימלאות. פרופ' אבישלום וסטרייך נכנס לתפקיד נשיא המכללה. אני סמוך ובטוח שיזכה להוביל את המכללה להמשך שגשוג ופיתוח ומברך אותו בברכת הצלחה רבה בכל אשר יעשה".

ברנדס הודה לחברי סגל המכללה ולסטודנטים על שנות השותפות, וכתב, "תודתי לכל החברים בסגל המכללה על השותפות והתמיכה בניהול המכללה וקידומה בשתים עשרה השנים האחרונות, וגם לכם הסטודנטים - סיבת קיומה של המכללה ועתיד מערכת החינוך בישראל".

בדבריו ציין גם את סיום דרכו כמרצה לאחר יותר משלושים שנות הוראה במכללה, והוסיף, "בד בבד אני מסיים גם תקופה ממושכת יותר, למעלה משלשים שנה, של הוראה במכללה, ועל כך תודתי לאלפי הסטודנטים שזכיתי ללמד וללמוד מהם, כמאמר חכמינו: 'הרבה למדתי מרבותי ומתלמידי יותר מכולם'".