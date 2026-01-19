בזמן שבאנגליה עדיין לומדים ומסיקים מסקנות על התנהלותה השערורייתית של משטרת ברמינגהאם האנגלית במשחק הכדורגל במסגרת הליגה האירופית בין מכבי ת"א לאסטון וילה, בגרמניה נערכים להגעת מכבי ת"א למשחקה מול פרייבורג הגרמנית במסגרת הליגה האירופית ביום חמישי הקרוב.

בקבוצה הגרמנית הודיעו כי הם מתייחסים למשחק באופן מיוחד ובלתי רגיל עם מספר צעדים שמטרתם למנוע פרובוקציות של פעילים פרו-ערבים.

ההתמודדות בין פרייבורג לאלופה מת"א מוגדר בגרמניה כמשחק בסיכון גבוה, ובשל כך בקבוצה הגרמנית הודיעו על מספר צעדים בכדי לאפשר את קיום המשחק בצורה תקינה ובמטרה לשמור על שלום האוהדים ושחקני שתי הקבוצות.

בקבוצה הגרמנית הודיעו כי רכישת הכרטיסים למשחק תותר רק לחברי המועדון בלבד.

בנוסף יוטל איסור להכניס תיקים ותרמילים לאצטדיון, האוהדים יצטרכו לעבור בגלאי מתכות בטרם כניסתם לאצטדיון וכן הנפת דגלים ושלטים תותר רק ביציע הדרומי וביציע אוהדי מכבי ת"א.

עוד אמרו בפרייבורג שנערכת למשחק כבר זמן רב, כי המשחק מתואם עם המשטרה המקומית ויתר הרשויות כשבתכנון האבטחה מעורבים גם מומחים חיצוניים, ביניהם גופים וחברות שעוסקים במאבק באנטישמיות, כאשר בפרייבורג נלחמים בארגונים שניסו לייצר פרובוקציות אנטי-ישראליות בטרם המשחק בניסיון למנוע את קיומו.

יש לציין כי למועדון הגרמני ישנו אמנה בה בין היתר נכתב כי היא פועלת למנוע גזענות ואנטישמיות באצטדיון, כאשר גם עיריית פרייבורג פנתה לתושבי העיר במסר מרגיע כשראש העיר הזמין מלבד את אוהדי מכבי ת"א גם את ראש עיריית תל אביב רון חולדאי למשחק הקרוב.