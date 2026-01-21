ההזדמנות שלכם לשנות חיים - גם את שלכם וגם של אחרים - חזרה: הגרלת דירת החלומות של קרן "עם ישראל חי" יוצאת לדרך, ובמרכזה דירה מרוהטת ויוקרתית בלב ירושלים בשווי 1,200,000 דולרים.

הכנסות ההגרלה מיועדות כולה למטרות צדקה וחסד, בהן סיוע לנוער בסיכון, אלמנות, יתומים, חקלאים מתקשים, בתי תמחוי ויחידת הכלבנים הפועלת יום ולילה לאיתור נעדרים.

הגרלה זו מתקיימת זו השנה השמינית ברציפות, וכלל מימון הכרטיסים מופנה לסיוע חברתי חיוני ברחבי הארץ.

ב-660 שקלים, רכישת כרטיס להגרלה משנה חיים - אולי גם את שלך.

הדירה - מרוהטת קומפלט - ממוקמת בפרויקט מגורים חדש ומפואר בלב ירושלים, עם נוף פנורמי לעיר הקודש.

לרוכשים כעת: בונוס נוסף - השתתפות בהגרלת מזומן על סך 15,000 דולרים שתיערך ב-3 בפברואר (ט"ז בשבט).

הגרלת הבונוס מצטרפת להגרלה הראשית, וזו ההזדמנות האחרונה לזכות בפרס הכפול: גם דירה חדשה וגם מענק כספי - רק למקדימים לרכוש.

מחיר כרטיס להגרלה: 660 שקלים בלבד - עם אפשרות לתשלום ב-10 תשלומים של 66 שקלים.

הרוכשים נהנים מהטבה כפולה: השתתפות בהגרלת הדירה היוקרתית, וכן כרטיס נוסף להגרלת הבונוס הקרובה. כל זאת תוך תמיכה ישירה ובלעדית בעשרות יוזמות חברתיות וחסד.

בין המטרות להן מיועדות ההכנסות: עזרה לאלמנות ויתומים לקראת חתונה, תמיכה לבית תמחוי המאכיל מאות איש מדי יום, חיזוק יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל), תרומות למרכזים רפואיים ולגני ילדים - וגם סיוע לחקלאים ברחבי הארץ.

עם רכישת כרטיס להגרלה, אתם מעניקים תקווה לאלפים - וזוכים בסיכוי לבית בירושלים.

קרן עם ישראל תומכת בארגונים צילום: קרן עם ישראל חי

קרן "עם ישראל חי" פועלת למעלה מ-25 שנה, מימנה שתילת חצי מיליון עצי פרי, ותומכת כעת גם ביהדות התפוצות הסובלת מעלייה באנטישמיות, לצד עידוד עלייה וקליטה בארץ.

רכישת הכרטיסים להגרלה תסתיים ב-11 במרץ, וההגרלה עצמה תיערך ביום רביעי, 12 במרץ.

ניתן לרכוש כרטיסים גם באמצעות כספי מעשרות - כל ההכנסות מיועדות למטרות צדקה בלבד.

ההגרלה מתקרבת לסיומה - זה הזמן לרכוש כרטיס ולזכות בהזדמנות יוצאת דופן: דירה מרוהטת בירושלים ותמיכה במאות אנשים שזקוקים לכך באמת.

רכישת כרטיס להגרלה עכשיו = סיכוי לדירה + בונוס כספי של 15,000$.