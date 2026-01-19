שמחה גדולה נרשמה בגן החיות התנ"כי בירושלים, לאחר שבקע גוזל של פינגווין שחור-רגל - מין המצוי בסכנת הכחדה חמורה.

הבקיעה מתרחשת על רקע ירידה של כ-80% באוכלוסיית המין בעשורים האחרונים. הגוזל, שנקרא "אופק", שוקל כעת קילוגרם אחד וגובהו 37 סנטימטרים.

בעתיד הוא עשוי להגיע לגובה של עד 70 סנטימטרים ולמשקל של חמישה קילוגרמים. זו הבקיעה הראשונה בגן החיות מאז שנת 2022, אז בקע גוזל נוסף שעבר לגן החיות בחיפה.

אופק יישאר בגן החיות התנ"כי, וניתן יהיה לצפות בו לצד הוריו בתצוגת הפינגווינים, הממוקמת בכניסה לגן.

הבקיעה התרחשה במסגרת תוכנית הריבוי האירופית של הפינגווינים השחורים, בה שותף גם גן החיות הירושלמי, בתקווה לצרף בעתיד גוזלים נוספים.

הפינגווין שחור-הרגל, הידוע גם בשם פינגווין אפריקני, חי בטבע במושבות חוף בדרום-מערב אפריקה. הנקבה מטילה שתי ביצים ודוגרת עליהן כ-40 יום.

שני ההורים מטפלים בגוזלים עד גיל שמונה שבועות, והם ניזונים בעיקר מדגים, דיונונים וסרטנים. בטבע, הפינגווינים עשויים להתרחק עד 50 קילומטרים מהחוף כדי למצוא מזון.